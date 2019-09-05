У Києві – потрійна аварія: в рейсовий автобус влетіло 2 легковики. ФОТО. ВІДЕО





Автопригода трапилася у середу, 4 вересня, близько 23:00-23:20. Про це



У випадку з першою аварією, автобус рухався по крайній правій смузі в бік Дарницького шосе. Він почав перебудовуватися в середню смугу, по якій їхав водій «Жигулів». Останній врізався в автобус. У цьому ДТП обійшлося без постраждалих.



Через 5-10 хвилин стався друге зіткнення. Водій автобуса трохи відігнав транспорт з місця аварії і перебував на другій смузі, коли в нього влетіла Toyota служби таксі Bolt. В результаті сильного удару «японець» моментально загорівся. Загасити його спробували учасники події, пізніше на місце прибули рятувальники і повністю ліквідували загорання.



В аварії постраждав пасажир Toyota. Медики надали йому невідкладну допомогу і госпіталізували. Про травмах і стані потерпілого нічого невідомо. На місці працювали «швидка», співробітники ГСЧС і правоохоронці. Деталі аварій встановлюють.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на Харківському шосе сталося дві аварії. Спочатку «Жигуль» врізалися в автобус, а через 5-10 хвилин в нього ж влетіла Toyota служби таксі Bolt. Остання загорілася, постраждав її пасажир.Автопригода трапилася у середу, 4 вересня, близько 23:00-23:20. Про це Інформатор дізнався на місці подій.У випадку з першою аварією, автобус рухався по крайній правій смузі в бік Дарницького шосе. Він почав перебудовуватися в середню смугу, по якій їхав водій «Жигулів». Останній врізався в автобус. У цьому ДТП обійшлося без постраждалих.Через 5-10 хвилин стався друге зіткнення. Водій автобуса трохи відігнав транспорт з місця аварії і перебував на другій смузі, коли в нього влетіла Toyota служби таксі Bolt. В результаті сильного удару «японець» моментально загорівся. Загасити його спробували учасники події, пізніше на місце прибули рятувальники і повністю ліквідували загорання.В аварії постраждав пасажир Toyota. Медики надали йому невідкладну допомогу і госпіталізували. Про травмах і стані потерпілого нічого невідомо. На місці працювали «швидка», співробітники ГСЧС і правоохоронці. Деталі аварій встановлюють.

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