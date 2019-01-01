5 вересня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:14
5 вересня в народному календарі відзначають день святого Луппи Солунського.
Іменини сьогодні святкують: Єлизавета, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 5 вересня
– Якщо ранкових заморозків цього дня немає, то вересень буде теплим.
– Якщо журавлі 5 вересня в теплі краї вирушили – незабаром настане зима.
Що можна робити 5 вересня
1. Сьогодні ідеальний день для вирішення важливих питань.
Що не можна робити 5 вересня
1. Забороняється робити важку роботу в цей день.
2. Не можна лихословити і допускати погані думки.
3. Не бажано випускати домашніх тварин на вулицю.
4. Не можна стояти на перехрестях, адже там збирається нечисть.
5. Сьогодні не варто брати гроші в борг. Краще подумайте над тим, де ви можете підзаробити.
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Іменини сьогодні святкують: Єлизавета, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 5 вересня
– Якщо ранкових заморозків цього дня немає, то вересень буде теплим.
– Якщо журавлі 5 вересня в теплі краї вирушили – незабаром настане зима.
Що можна робити 5 вересня
1. Сьогодні ідеальний день для вирішення важливих питань.
Що не можна робити 5 вересня
1. Забороняється робити важку роботу в цей день.
2. Не можна лихословити і допускати погані думки.
3. Не бажано випускати домашніх тварин на вулицю.
4. Не можна стояти на перехрестях, адже там збирається нечисть.
5. Сьогодні не варто брати гроші в борг. Краще подумайте над тим, де ви можете підзаробити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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