Детективна історія у селі на Волині: чоловік з похмілля шукав «вбитого» гостя





Чергове тривожне повідомлення про можливу біду поліцейські отримали близько 8 години ранку, - пише газета



Як з’ясувалося, саме в цій порі на березі ставу прокинувся 41-річний житель села Вільхівки.



Не побачивши з похмілля поруч свого 51-річного товариша, який приїхав у гості зі Старої Вижівки, чоловік наробив неабиякого переполоху. Кого зустрічав – усім казав, що його гостя, певно, вбили невідомі. А наостанок ще й викликав горохівських поліцейських.



На місці події правохоронці швидко зорієнтувалися. Послухавши заявника, найперше зателефонували своїм колегам у Стару Вижівку і невдовзі отримали відповідь, що "пропажа" спокійнійно перебуває в себе вдома.



Тож на чоловіка, який викликав поліцію чекає покарання у вигляді адмінвідповідальності за порушення вимог статті183 КУпАП «Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб». Вона тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі на Волині чоловік підняв на ноги поліцію двох районів, аби відшукати свого товариша по чарці.Чергове тривожне повідомлення про можливу біду поліцейські отримали близько 8 години ранку, - пише газета Волинь-нова Як з’ясувалося, саме в цій порі на березі ставу прокинувся 41-річний житель села Вільхівки.Не побачивши з похмілля поруч свого 51-річного товариша, який приїхав у гості зі Старої Вижівки, чоловік наробив неабиякого переполоху. Кого зустрічав – усім казав, що його гостя, певно, вбили невідомі. А наостанок ще й викликав горохівських поліцейських.На місці події правохоронці швидко зорієнтувалися. Послухавши заявника, найперше зателефонували своїм колегам у Стару Вижівку і невдовзі отримали відповідь, що "пропажа" спокійнійно перебуває в себе вдома.Тож на чоловіка, який викликав поліцію чекає покарання у вигляді адмінвідповідальності за порушення вимог статті183 КУпАП «Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб». Вона тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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