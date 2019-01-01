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На Волині розшукують 21-річного хлопця. ФОТО

На Волині розшукують 21-річного хлопця. ФОТО
На Волині розшукують 21-річного жителя смт. Локачі Симчука Павла Валерійовича.

Про це повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області

Зауважують, хлопець перестав підтримувати зв'язок із рідними 18 серпня.

"Велике прохання, кому відома будь-яка інформація відносно жителя нашого містечка, повідомити будь-яким зручним для Вас способом, або на телефон 0977950719.

Надіємося на Вашу громадську свідомість, та завчасно дякуємо!!!", - йдеться у дописі.
На Волині розшукують 21-річного хлопця. ФОТО

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Теги: розшук, хлопець, Волинь
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