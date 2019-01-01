На Волині розшукують 21-річного хлопця. ФОТО
Сьогодні, 09:51
На Волині розшукують 21-річного жителя смт. Локачі Симчука Павла Валерійовича.
Про це повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області
Зауважують, хлопець перестав підтримувати зв'язок із рідними 18 серпня.
"Велике прохання, кому відома будь-яка інформація відносно жителя нашого містечка, повідомити будь-яким зручним для Вас способом, або на телефон 0977950719.
Надіємося на Вашу громадську свідомість, та завчасно дякуємо!!!", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області
Зауважують, хлопець перестав підтримувати зв'язок із рідними 18 серпня.
"Велике прохання, кому відома будь-яка інформація відносно жителя нашого містечка, повідомити будь-яким зручним для Вас способом, або на телефон 0977950719.
Надіємося на Вашу громадську свідомість, та завчасно дякуємо!!!", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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