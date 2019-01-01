На Волині розшукують 21-річного хлопця. ФОТО

Симчука Павла Валерійовича.



Про це повідомляє



Зауважують, хлопець перестав підтримувати зв'язок із рідними 18 серпня.



"Велике прохання, кому відома будь-яка інформація відносно жителя нашого містечка, повідомити будь-яким зручним для Вас способом, або на телефон 0977950719.



Надіємося на Вашу громадську свідомість, та завчасно дякуємо!!!", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують 21-річного жителя смт. ЛокачіПро це повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області Зауважують, хлопець перестав підтримувати зв'язок із рідними 18 серпня."Велике прохання, кому відома будь-яка інформація відносно жителя нашого містечка, повідомити будь-яким зручним для Вас способом, або на телефон 0977950719.Надіємося на Вашу громадську свідомість, та завчасно дякуємо!!!", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію