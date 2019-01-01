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День народження обернувся трагедією: судили чоловіка, який скоїв смертельну аварію

День народження обернувся трагедією: судили чоловіка, який скоїв смертельну аварію
П’яний винуватець дорожньо-транспортної пригоди у селі Буяни Луцького району, внаслідок якої загинув пасажир автомобіля, відбувся умовним покаранням на три роки. Перед ДТП чоловіки святкували народження сина.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що 20 березня минулого року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, керував автомобілем Mercedes-Benz 250D.

Так, рухаючись селом Буяни Луцького району із перевищенням максимально допустимої швидкості у населеному пункті (близько 140 км/год.), обвинувачений не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу руху, а потім на узбіччя та кювет, де допустив наїзд на придорожнє дерево. Внаслідок ДТП пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження, які спричинили його смерть.

Обвинувачений свою вину визнав та розповів суду, що він зустрічався зі своїм братом та ще одним хлопцем в кафе, щоб відсвяткувати народження сина двоюрідного брата. Там вони їли піцу та випивали горілку, після чого вирішили поїхати гуляти в смт. Торчин. Зважаючи на це, він перестав вживати алкоголь, оскільки мав бути за кермом автомобіля. Приїхавши на місце, вони вживали, він – ні.

З його слів, через певний період часу він вийшов на вулицю та сів в своє авто з дівчиною, вони хотіли від`їхати, але до них прийшов двоюрідний брат і сказав, що хоче поїхати з ними. В той день була дуже погана погода, дощ та гроза. Вони виїхали на автодорогу «Устилуг-Луцьк-Рівне», однак, пропустивши заправну станцію, хотіли повернутись. Він розповідає, що раптом йому засліпило світло фар зустрічного авто, він втратив керування, а його автомобіль почало сунути, після чого відчули різкий удар.

Пригадав, що внаслідок удару втратив свідомість, а як повернувся до свідомості, то побачив, що дівчини, яка була з ним в авто вже немає, а на задньому сидінні тяжко дихає брат. Він вибіг з авто і почав витягувати брата та нести його до дороги, щоб надати допомогу. Через 30 хвилин приїхала швидка медична допомога та забрала його з потерпілим. У вчиненому щиро розкаявся, просив суворо не карати та вибачення у потерпілих, зазначаючи, що буде допомагати утримувати малолітню дитину загиблого брата.

Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки, змінивши його на умовне терміном на три роки.

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Теги: смерть, син, аварія
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