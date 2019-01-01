На Волині намолотили 960 тисяч тонн зерна

На Волині підбили підсумки жнив та розповіли про стан осінньо-польових робіт.Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.Директор департаменту агропромислового розвиткурозповів, що на сьогодні збір ранніх зернових в області завершили. Найбільші об’єми – озимої пшениці, ярої пшениці, озимого ячменю. Загалом намолотили 960 тисяч тонн зерна.На сьогодні аграрії розпочали й збір пізніх культур. Зокрема, площі збирання сої на Волині складають 37,1 тисячі гектара, соняшника – 29,9 тисячі гектара, цукрові буряки – 9,2 тисячі гектара, гречки – 1,1 тисячі гектара, просо – 0,8 тисячі гектара.«Маємо на сьогодні цукор більше, ніж на 2%, більший корінь. Це дозволяє бачити хороший врожай і відповідно буде достатньо цукру», - відзначив Горбенко.Щодо посівної кампанії, то на сьогодні в області є достатньо насіння. Фермери ж можуть скористатися 80% компенсацією, якщо закуплять насіння у насіннєвих господарствах. Фактично розпочали посів озимого жита, озимої пшениці, адже цьому сприяли погодні умови, каже директор департаменту агропромисловго розвитку.«В області продовжує бути пожежонебезпечна ситуація. Зафіксували три випадки, коли вогонь знищив посіви зернових. Тому треба проводити роз’яснювальну роботу з населенням», - наголосив він.