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Молодий волинянин на мотоциклі врізався в позашляховик

Молодий волинянин на мотоциклі врізався в позашляховик
На автодорозі в селі Копачівка Рожищенського району мотоцикл Suzuki врізався в автомобіль Opel Frontera.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 вересня, близько 21 години, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом мотоцикла перебував 22-річний житель обласного центру. Виконуючи маневр обгону водій, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з позашляховиком Opel Frontera, під керуванням 27-річного жителя Рожищенського району.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії обласної клінічної лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.






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Теги: аварія, Волинь, мотоцикліст
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