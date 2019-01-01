Розповіли, чи займаються рейдерством на Волині під час жнив

Повідомили, чи зафіксували у Волинській області випадки рейдерства під час жнив.Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.Заступник начальника ГУНП у Волинській областізауважив, що рейдерства на Волині не було. Утім, виникали й продовжують виникати певні конфлікти.«Збирає врожай той, хто посіяв. Коли сіють, то ніяких скарг немає, а коли приходить час збирати врожай, тоді виникають конфлікти», - відзначив він.Директор департаменту агропромислового розвиткурозповів, що були випадки, коли «воювали» за 17 гектарів поля.«Це вже принцип, а не економіка. Але під принципом видно інші наміри. Принцип – пошматувати поле, а потім поставити того, хто засіяв, до стіни і щось вимагати», - додав він.