Розповіли, чи займаються рейдерством на Волині під час жнив
Сьогодні, 10:52
Повідомили, чи зафіксували у Волинській області випадки рейдерства під час жнив.
Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.
Заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак зауважив, що рейдерства на Волині не було. Утім, виникали й продовжують виникати певні конфлікти.
«Збирає врожай той, хто посіяв. Коли сіють, то ніяких скарг немає, а коли приходить час збирати врожай, тоді виникають конфлікти», - відзначив він.
Директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко розповів, що були випадки, коли «воювали» за 17 гектарів поля.
«Це вже принцип, а не економіка. Але під принципом видно інші наміри. Принцип – пошматувати поле, а потім поставити того, хто засіяв, до стіни і щось вимагати», - додав він.
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Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.
Заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак зауважив, що рейдерства на Волині не було. Утім, виникали й продовжують виникати певні конфлікти.
«Збирає врожай той, хто посіяв. Коли сіють, то ніяких скарг немає, а коли приходить час збирати врожай, тоді виникають конфлікти», - відзначив він.
Директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко розповів, що були випадки, коли «воювали» за 17 гектарів поля.
«Це вже принцип, а не економіка. Але під принципом видно інші наміри. Принцип – пошматувати поле, а потім поставити того, хто засіяв, до стіни і щось вимагати», - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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