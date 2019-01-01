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Розповіли, чи займаються рейдерством на Волині під час жнив

Розповіли, чи займаються рейдерством на Волині під час жнив
Повідомили, чи зафіксували у Волинській області випадки рейдерства під час жнив.

Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.

Заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак зауважив, що рейдерства на Волині не було. Утім, виникали й продовжують виникати певні конфлікти.

«Збирає врожай той, хто посіяв. Коли сіють, то ніяких скарг немає, а коли приходить час збирати врожай, тоді виникають конфлікти», - відзначив він.

Директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко розповів, що були випадки, коли «воювали» за 17 гектарів поля.

«Це вже принцип, а не економіка. Але під принципом видно інші наміри. Принцип – пошматувати поле, а потім поставити того, хто засіяв, до стіни і щось вимагати», - додав він.


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Теги: рейдерство, сезон жнив, Волинь
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