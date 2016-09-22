Тікають, приносять довідки і виїжджають цілими сім’ями: як волиняни «відмазуються» від служби

Розповіли, які проблеми виникають на Волині під час мобілізації та призову.Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.Заступник військового комісарарозповів, що загальна кількість військовозобов’язаних та резервістів, яких прийняли військові частини цьогоріч – 661 особа, із них – 96 офіцерів.«Але в нас виникають складнощі. Люди не хочуть проходити службу, адже багато з військовозобов’язаних є людьми з інвалідністю, вони виїжджають за кордон, не влаштовує низька зарплата», - зазначив він.Павло Свадовський каже, що, наприклад, нині в умовах ООС потрібно замінювати тих, хто проходить службу на Сході. Тим часом, якщо люди звільняються, виникає низький відсоток комплектування військових частин.«Частина не виїде поміняти, тих, хто на Сході, поки вона не буде укомплектована. Люди там чекають, батьки і сім’ї тут чекають, а військові сюди не приїдуть, бо нема кому поміняти. Або, наприклад, в умовах війни, коли чекаєш, що на допомогу тобі прийде батальйон із 500 людьми, туди приходять 94. Не кажучи вже про готовність техніки», - зауважив заступник комісара.Він повідомив, що Генштаб сьогодні серйозно взявся за області, де не виконують план призову, працівників військкоматів навіть «знімають» із посад.Окрім того, волиняни просто тікають від служби, приносять різноманітні довідки і навіть виїжджають цілими сім’ями. Тож Павло Свадовський закликав райони допомогти, а мешканців області серйозно поставитися до свого зобов’язання перед країною.