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Поліція Волині запрошує на роботу. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Поліція Волині запрошує на роботу. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Головне управління Національної поліції у Волинській області оголошує відбір кандидатів на вакантні посади до підрозділів ГУНП у Волинській області.

Про це інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.

Відтак, шукають поліцейського сектору реагування патрульної поліції:

- Маневицького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

- Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

- Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

- Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

- Іваничівського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

Поліцейського роти поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області – 2;

Поліцейського відділення №1 взводу № 1 (м. Луцьк) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1;

Поліцейського відділення №1 взводу № 2 (м. Ковель) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1.

Поліцейського відділення №2 взводу № 1 (м. Володимир-Волинський) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1.

Прийом оnline-анкети та документів триває що подаються для участі в конкурсі, проводитьсядо 20 вересня 2019 року за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).

Подати анкету можна на сайті nabir.np.gov.ua

Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відборута проведення атестування поліцейських:(050) 490 45 08;(050) 490 45 09;та електронною адресою [email protected]

Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1


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Теги: поліція, Волинь, робота, вакансії
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