«Це увійде в історію»: Луцьк об’єднується з Прилуцьким





Таке рішення депутати прийняли сьогодні, 5 вересня, під час позачергової сесії.



Нагадаємо, 15 липня



За результатами громадських обговорень в селах Прилуцьке, Дачне, Жабка, Сапогове, відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 2 серпня депутати сільської ради прийняли рішення «Про надання згоди на добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення Луцька». А 21 серпня Луцькрада прийняла рішення «Про надання згоди на добровільне приєднання територіальної громади Прилуцької сільської ради до територіальної громади міста Луцька».



Сьогодні ж, 5 вересня, депутати одноголосно прийняли рішення про схвалення проекту рішення про добровільне приєднання територіальної громади Прилуцької сільської ради до територіальної громади міста Луцька.



«Ми зможемо утворити одну з небагатьох в Україні міських ОТГ. Якщо ми далі будемо так працювати, то Прилуцька ОТГ – лише перша у тому ланцюжку ОТГ, які будуть приєднані», - сказав депутат Ігор Поліщук.



Натомість депутат Андрій Покровський назвав сьогоднішнє голосування і таке рішення доленосним.



«Пишаюся тим, що беру участь в голосуванні, бо це увійде в історію на довгі роки. Ми дуже довго чекали цього об'єднання – і нарешті воно відбувається. Стратегічно та концептуально об'єднання є дуже важливим для подальшого розвитку та майбутнього міста», - додав він.



Тож після закінчення процесу приєднання буде створена Луцька міська територіальна громада з адміністративним центром в місті Луцьку, яка включатиме територію Прилуцької сільської ради. Передбачають, що це надасть можливість залучити додаткові кошти з державного бюджету (субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, кошти Державного фонду регіонального розвитку, тощо) та інших джерел, зменшить обсяг реверсної дотації, істотно розширить територію Луцької міської ради, що дозволить залучати інвесторів та реалізовувати нові інвестиційні проекти.



Зауважимо, що перший заступник Луцького міського голови написав на своїй сторінці у Facebook, що орієнтовно в жовтні-листопаді, Прилуцька сільська рада остаточно стане частиною Луцька. Після об’єднання площа Луцька, яка зараз складає 422 тис км кв, збільшиться ще на 32 тис квадратних кілометрів.

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