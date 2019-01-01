вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині у дитсадках катастрофічно бракує місць

На Волині у дитсадках катастрофічно бракує місць
На Волині у дитсадках на 100 місцях виховують 128 дітей. Цей показник наповнюваності – найвищий в Україні.

Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.

Начальник управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна повідомила, що цьогоріч в дитсадках створили 324 додаткових місць.

Утім, станом на 1 вересня зареєстрували 1385 заяв на влаштування дітей у садки. Зокрема, гострою проблема є в Луцьку. Людмила Плахотна каже, у той час, коли міста розбудовуються, не зводять нові школи та дитячі садочки, що погіршує ситуацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинським освітянам боргують 2 мільйони гривень зарплати
Сьогодні, 11:29
Учні 20-ти волинських шкіл ходять у туалети на вулиці
Сьогодні, 11:24
На Волині у дитсадках катастрофічно бракує місць
Сьогодні, 11:13
«Це увійде в історію»: Луцьк об’єднується з Прилуцьким
Сьогодні, 11:10
Тікають, приносять довідки і виїжджають цілими сім’ями: як волиняни «відмазуються» від служби
Сьогодні, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині помер резервіст
Сьогодні, 11:32
 0
Волинським освітянам боргують 2 мільйони гривень зарплати
Сьогодні, 11:29
 0
Учні 20-ти волинських шкіл ходять у туалети на вулиці
Сьогодні, 11:24
 0
На Волині у дитсадках катастрофічно бракує місць
Сьогодні, 11:13
 0
«Це увійде в історію»: Луцьк об’єднується з Прилуцьким
Сьогодні, 11:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿