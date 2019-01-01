На Волині у дитсадках катастрофічно бракує місць
Сьогодні, 11:13
На Волині у дитсадках на 100 місцях виховують 128 дітей. Цей показник наповнюваності – найвищий в Україні.
Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.
Начальник управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна повідомила, що цьогоріч в дитсадках створили 324 додаткових місць.
Утім, станом на 1 вересня зареєстрували 1385 заяв на влаштування дітей у садки. Зокрема, гострою проблема є в Луцьку. Людмила Плахотна каже, у той час, коли міста розбудовуються, не зводять нові школи та дитячі садочки, що погіршує ситуацію.
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Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.
Начальник управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна повідомила, що цьогоріч в дитсадках створили 324 додаткових місць.
Утім, станом на 1 вересня зареєстрували 1385 заяв на влаштування дітей у садки. Зокрема, гострою проблема є в Луцьку. Людмила Плахотна каже, у той час, коли міста розбудовуються, не зводять нові школи та дитячі садочки, що погіршує ситуацію.
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