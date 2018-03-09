Пацієнт вчинив самогубство, вистрибнувши з 4-го поверху рівненської лікарні
Сьогодні, 12:01
На Рівненщині 59-річний пацієнт Ігор з Квасилова покінчив життя самогубством, вистрибнувши із вікна хірургічного відділення районної центральної лікарні.
Трагедія сталася у середу, 4 вересня, - повідомляє Рівне. Вечірнє
Відомо, до цього чоловіка прооперували. Однак з невідомих причин близько 14:20 він вирішив вкоротити собі віку. Розігнавшись, вистрибнув з четвертого поверху.
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Трагедія сталася у середу, 4 вересня, - повідомляє Рівне. Вечірнє
Відомо, до цього чоловіка прооперували. Однак з невідомих причин близько 14:20 він вирішив вкоротити собі віку. Розігнавшись, вистрибнув з четвертого поверху.
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