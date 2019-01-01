У місті на Волині – нашестя «волохатої гусені». ФОТО

У Рожищі американський білий метелик, або так звана «волохата гусінь», об’їдає дерева.Найбільше шкідникові смакують шовковиця, дуб та клени. Утім, гусінь їсть усе без розбору, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.Аби уникнути в місті масового зараження дерев цими шкідниками, міський голована щотижневій нараді доручив розробити план дій у боротьби із ними.Найбільші осередки зосередження шкідників є на 6 вулицях. Зокрема, багато волохатої гусені на вулицях Незалежності, Драгоманова, Привокзальній, Заньковецької, Граничній, Гагаріна, 1 Травня, О. Степанюка.Фахівці кажуть, що цьогоріч склалися сприятливі умови для розмноження цих шкідників. У порівнянні з минулим роком шкодочинність метелика значно зросла, оскільки при високій вологості повітря 85-90% та температурі близько 30º С гусениці шкідника відроджуються через 4-5 днів після яйцекладки.Згідно з обстеженнями Держпродспоживслужба складе план заходів боротьби зі шкідниками, який згодом оприлюднять для мешканців міста.За рекомендацією спеціалістів, як тільки помітите на дереві павутину зробіть факел і спаліть її. Так знищите яйцекладку і личинки розвиватися не будуть. Верхні гілки, до яких важко дістати факелом, потрібно зрізати та спалити. Можна обприскувати дерева такими препаратами: «Карате», «Актофід», «Бі-58», «Бімер», «Дімілін», «Фосбецид».