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У місті на Волині – нашестя «волохатої гусені». ФОТО

У місті на Волині – нашестя «волохатої гусені». ФОТО
У Рожищі американський білий метелик, або так звана «волохата гусінь», об’їдає дерева.

Найбільше шкідникові смакують шовковиця, дуб та клени. Утім, гусінь їсть усе без розбору, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

Аби уникнути в місті масового зараження дерев цими шкідниками, міський голова В’ячеслав Поліщук на щотижневій нараді доручив розробити план дій у боротьби із ними.

Найбільші осередки зосередження шкідників є на 6 вулицях. Зокрема, багато волохатої гусені на вулицях Незалежності, Драгоманова, Привокзальній, Заньковецької, Граничній, Гагаріна, 1 Травня, О. Степанюка.

Фахівці кажуть, що цьогоріч склалися сприятливі умови для розмноження цих шкідників. У порівнянні з минулим роком шкодочинність метелика значно зросла, оскільки при високій вологості повітря 85-90% та температурі близько 30º С гусениці шкідника відроджуються через 4-5 днів після яйцекладки.

Згідно з обстеженнями Держпродспоживслужба складе план заходів боротьби зі шкідниками, який згодом оприлюднять для мешканців міста.

За рекомендацією спеціалістів, як тільки помітите на дереві павутину зробіть факел і спаліть її. Так знищите яйцекладку і личинки розвиватися не будуть. Верхні гілки, до яких важко дістати факелом, потрібно зрізати та спалити. Можна обприскувати дерева такими препаратами: «Карате», «Актофід», «Бі-58», «Бімер», «Дімілін», «Фосбецид».
У місті на Волині – нашестя «волохатої гусені». ФОТО
У місті на Волині – нашестя «волохатої гусені». ФОТО

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Теги: гусінь, Рожище, боротьба
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