Розшукують безвісти зниклого молодого волинянина

Бойка Андрія Миколайовича, жителя селища Локачі.



Чоловік, 11 березня цього року пішов з дому та не повернувся. Дотепер місцезнаходження волинянина невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.



Прикмети: зріст 170 см, худощавий, волосся чорне коротке. На правій руці татуювання у вигляді скорпіону.



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Волині розшукує безвісти зниклого 31-річного, жителя селища Локачі.Чоловік, 11 березня цього року пішов з дому та не повернувся. Дотепер місцезнаходження волинянина невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.Прикмети: зріст 170 см, худощавий, волосся чорне коротке. На правій руці татуювання у вигляді скорпіону.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».

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