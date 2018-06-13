Розшукують безвісти зниклого молодого волинянина
Сьогодні, 11:52
Поліція Волині розшукує безвісти зниклого 31-річного Бойка Андрія Миколайовича, жителя селища Локачі.
Чоловік, 11 березня цього року пішов з дому та не повернувся. Дотепер місцезнаходження волинянина невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Прикмети: зріст 170 см, худощавий, волосся чорне коротке. На правій руці татуювання у вигляді скорпіону.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».
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Чоловік, 11 березня цього року пішов з дому та не повернувся. Дотепер місцезнаходження волинянина невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Прикмети: зріст 170 см, худощавий, волосся чорне коротке. На правій руці татуювання у вигляді скорпіону.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».
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