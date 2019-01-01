вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» затримали автобус з контрабандними шубами. ФОТО

На «Ягодині» затримали автобус з контрабандними шубами. ФОТО
Понад 200 штук норкових шкур виявили прикордонники Луцького загону в пункті пропуску «Ягодин».

Про це інформує прес-служба Держприкордонної служби України.

Так, незвичний товар переміщували з Польщі в України рейсовим автобусом «Сетра» польської реєстрації, яким їхав громадянин України.

Під час спільного з працівниками митниці огляду транспортного засобу у багажному відділенні прикордонники виявили пакунок із хутром вагою майже 30 кілограмів.

Не задекларований товар вилучили та встановленим порядком передали представникам ДФС для експертизи та оцінювання.

На «Ягодині» затримали автобус з контрабандними шубами. ФОТО
На «Ягодині» затримали автобус з контрабандними шубами. ФОТО




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: "Ягодин", контрабандні шуби, рейсовий автобус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у водія із сумнівними документами вилучили автівку
Сьогодні, 12:40
В Україні запрацював Вищий антикорупційний суд
Сьогодні, 12:34
На «Ягодині» затримали автобус з контрабандними шубами. ФОТО
Сьогодні, 12:13
Пацієнт вчинив самогубство, вистрибнувши з 4-го поверху рівненської лікарні
Сьогодні, 12:01
Розшукують безвісти зниклого молодого волинянина
Сьогодні, 11:52
Схожі новини
Рівняни поверталися з відпочинку: рейсовий автобус потрапив у ДТП. ФОТО Рівняни поверталися з відпочинку: рейсовий автобус потрапив у ДТП. ФОТО
03 вересень, 14:40
У волинському місті – кілометрові затори. ФОТО У волинському місті – кілометрові затори. ФОТО
02 вересень, 08:55
Через волинський кордон намагалися провезти наркотики з Нідерландів Через волинський кордон намагалися провезти наркотики з Нідерландів
30 серпень, 05:26
Через «Ягодин» волинянин намагався провезти контрабандний одяг на 240 тисяч гривень Через «Ягодин» волинянин намагався провезти контрабандний одяг на 240 тисяч гривень
21 серпень, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські прикордонники знайшли контрабандні сигарети у паливному баку авто. ФОТО
Сьогодні, 12:52
 0
На Волині у водія із сумнівними документами вилучили автівку
Сьогодні, 12:40
 0
В Україні запрацював Вищий антикорупційний суд
Сьогодні, 12:34
 0
На «Ягодині» затримали автобус з контрабандними шубами. ФОТО
Сьогодні, 12:13
 0
Пацієнт вчинив самогубство, вистрибнувши з 4-го поверху рівненської лікарні
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿