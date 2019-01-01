На «Ягодині» затримали автобус з контрабандними шубами. ФОТО





Про це інформує



Так, незвичний товар переміщували з Польщі в України рейсовим автобусом «Сетра» польської реєстрації, яким їхав громадянин України.



Під час спільного з працівниками митниці огляду транспортного засобу у багажному відділенні прикордонники виявили пакунок із хутром вагою майже 30 кілограмів.



Не задекларований товар вилучили та встановленим порядком передали представникам ДФС для експертизи та оцінювання.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 200 штук норкових шкур виявили прикордонники Луцького загону в пункті пропуску «Ягодин».Про це інформує прес-служба Держприкордонної служби України. Так, незвичний товар переміщували з Польщі в України рейсовим автобусом «Сетра» польської реєстрації, яким їхав громадянин України.Під час спільного з працівниками митниці огляду транспортного засобу у багажному відділенні прикордонники виявили пакунок із хутром вагою майже 30 кілограмів.Не задекларований товар вилучили та встановленим порядком передали представникам ДФС для експертизи та оцінювання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію