Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 вересня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00с. Заріччя, вул.: Набережна, 22-52, 15-891. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 257с.Охлопів 09:00-17:00 КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАПГорохівське МСТ- магазинГорохівський районний відділ освіти - майстерня школи, Столовас. Охлопів:вул. Козацька,вул. Лісовавул. Зелена,вул. Козацька,вул. Лісова1 ПЛ-04кв Л-1 від КТП-212 чистка траси 9:30 – 16:00 с.Тишковичі1. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-3 КТП-199 09:30 – 15:00 с.Тоболи, вул. Бригадна, вул. Довга, вул. Молодіжна.1 ПЛ-0,4кВ КТП-1448:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. ТП-422 РУ-04кВ IСШМонтаж обліку 13:30-16:00 ТТС радіовузол ввіл №1Дитячий садочок №19Стомат кабінет ввід №1Офісне приміщення ввід №1АптекаБойлерна ввід №1Гастроном «Колібріс» ввід №1Пивний кіоскМобільний торговий пункт -Кравчука 26вул. Кравчука 26а ввід №1вул. Кравчука 26 ввід №1вул. Кравчука 28 ввід №1вул. Кравчука 32 ввід №1вул. Кравчука 26б ввід №1вул. Воїнів Інтернаціоналістів 7 ввід №11.КТП-182 10:00 – 17:00 ФОП Чилій, ТзОВ «Астра», магазин Теремнівського СТ с. Верхівка, вул. Новосільська, Миру, Бардася, Підгірна2. КТП-462 9:00 – 16:00 СГПП «Рать» - Ферма, водонапірна башня с. Оздів с. Оздів, вул. Г.Полонківська, Лугова1. 9:00 – 17:00 с.Вишнів вул Жовтнева, Набережна, ВолодимирськаВимкнень споживачів не заплановано.Інформацію не надано.Інформацію не надано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,810 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.11 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська15 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе16 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,17 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.КременецьВимкнень споживачів не заплановано.