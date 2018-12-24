Розповіли, як змінилися ціни на Волині





Про це повідомляє пресслужба Головного управління статистики у Волинській області, передає



Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,8 %. Найбільше зросли ціни на фрукти (на 38,5 %), цукор (на 16,8 %) та хліб (на 12,3 %). Підвищились ціни на м’ясо птиці, рибу та продукти з риби, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, соняшникову олію, масло, сири, макаронні вироби, свинину, кисломолочну продукцію на 9,6 – 1,7 %. В той же час знизились ціни на яйця на 48,0 %, молоко, овочі, яловичину і телятину – на 7,1 – 1,4 %.



Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,5 % відбулося за рахунок зменшення тарифів на природний газ на 17,2 %. Водночас підвищились тарифи на опалення на 9,0 %, гарячу воду – на 8,7 %, каналізацію – на 7,9 %, водопостачання – на 5,5 %, утримання будинків та прибудинкових територій – на 3,0 %.



Зростання цін в сфері охорони здоров’я на 4,6 % відбулося внаслідок подорожчання послуг лікарень, амбулаторних послуг, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 15,4 – 3,0 %.



Ціни на транспорт у цілому знизилися на 0,4 % в основному через здешевлення палива та мастил на 6,1 %. Разом з тим подорожчав проїзд у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 29,7 % та 2,9 % відповідно.



У сфері зв’язку ціни зросли на 6,9 % за рахунок подорожчання місцевого телефонного зв’язку на 17,3 %, поштових послуг – на 14,3 %, мобільного зв'язку

– на 13,2 %, інтернету – на 11,1 %.



Послуги освіти подорожчали на 3,5 %, що пов'язано з підвищенням плати за перебування дітей у дошкільних закладах на 23,2 %, навчання на курсах іноземних мов – на 6,4 %.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у Волинській області у січні-липні становив 102,9 %, в Україні – 103,0 % (у відповідному періоді минулого року – 103,5 % та 103,6 % відповідно).Про це повідомляє пресслужба Головного управління статистики у Волинській області, передає Конкурент. Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,8 %. Найбільше зросли ціни на фрукти (на 38,5 %), цукор (на 16,8 %) та хліб (на 12,3 %). Підвищились ціни на м’ясо птиці, рибу та продукти з риби, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, соняшникову олію, масло, сири, макаронні вироби, свинину, кисломолочну продукцію на 9,6 – 1,7 %. В той же час знизились ціни на яйця на 48,0 %, молоко, овочі, яловичину і телятину – на 7,1 – 1,4 %.Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,5 % відбулося за рахунок зменшення тарифів на природний газ на 17,2 %. Водночас підвищились тарифи на опалення на 9,0 %, гарячу воду – на 8,7 %, каналізацію – на 7,9 %, водопостачання – на 5,5 %, утримання будинків та прибудинкових територій – на 3,0 %.Зростання цін в сфері охорони здоров’я на 4,6 % відбулося внаслідок подорожчання послуг лікарень, амбулаторних послуг, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 15,4 – 3,0 %.Ціни на транспорт у цілому знизилися на 0,4 % в основному через здешевлення палива та мастил на 6,1 %. Разом з тим подорожчав проїзд у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 29,7 % та 2,9 % відповідно.У сфері зв’язку ціни зросли на 6,9 % за рахунок подорожчання місцевого телефонного зв’язку на 17,3 %, поштових послуг – на 14,3 %, мобільного зв'язку– на 13,2 %, інтернету – на 11,1 %.Послуги освіти подорожчали на 3,5 %, що пов'язано з підвищенням плати за перебування дітей у дошкільних закладах на 23,2 %, навчання на курсах іноземних мов – на 6,4 %.

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