В Україні запрацював Вищий антикорупційний суд





Урочисте відкриття суду розпочалось о 10 ранку, - пише



ВАКС має тісно співпрацювати із Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та виносити вироки винятково щодо проваджень, які ведуть ці органи. Також Антикорупційний суд отримає і ті корупційні справи, які наразі розглядаються в інших судах.



За створення Антикорупційного суду проголосували народні депутати ще в червні 2018 року. Всього за кілька днів документ підписали тодішні голова парламенту Андрій Парубій та президент Петро Порошенко. Водночас, для повноцінної роботи ВАКС потрібно було ухвалити ще кілька правок, зокрема у липні депутати підтримали поправки до Закону України "Про судоустрій і статус суддів".



У березні 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів визначила переможців конкурсу на посади суддів ВАКС. Також було визначено 12 суддів до Апеляційної палати ВАКС. 7 травня на зібранні суддів було визначено дату початку роботи ВАКС, а також голову суду. Нею стала 37-річна суддя з Харкова Олена Танасевич.



Водночас, одразу після початку роботи суддів може статися колапс, оскільки до суду буде скеровано щонайменше 3500 корупційних справ. Для цього президент Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт про розвантаження роботи суду, однак ані попереднє скликання, ані вже новий парламент цей документ не ухвалив.



Створення Антикорупційного суду має завершити масштабну антикорупційну реформу в Україні та дати поштовх до подальшої активної співпраці із західними партнерами, оскільки ухвалення цього законопроекту було чи не найважливішою вимогою для подальшого фінансування з їхнього боку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від 5 вересня в Україні офіційно розпочинає роботу Вищий антикорупційний суд.Урочисте відкриття суду розпочалось о 10 ранку, - пише ТСН. ВАКС має тісно співпрацювати із Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та виносити вироки винятково щодо проваджень, які ведуть ці органи. Також Антикорупційний суд отримає і ті корупційні справи, які наразі розглядаються в інших судах.За створення Антикорупційного суду проголосували народні депутати ще в червні 2018 року. Всього за кілька днів документ підписали тодішні голова парламентута президент. Водночас, для повноцінної роботи ВАКС потрібно було ухвалити ще кілька правок, зокрема у липні депутати підтримали поправки до Закону України "Про судоустрій і статус суддів".У березні 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів визначила переможців конкурсу на посади суддів ВАКС. Також було визначено 12 суддів до Апеляційної палати ВАКС. 7 травня на зібранні суддів було визначено дату початку роботи ВАКС, а також голову суду. Нею стала 37-річна суддя з Харкова Олена Танасевич.Водночас, одразу після початку роботи суддів може статися колапс, оскільки до суду буде скеровано щонайменше 3500 корупційних справ. Для цього президент Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт про розвантаження роботи суду, однак ані попереднє скликання, ані вже новий парламент цей документ не ухвалив.Створення Антикорупційного суду має завершити масштабну антикорупційну реформу в Україні та дати поштовх до подальшої активної співпраці із західними партнерами, оскільки ухвалення цього законопроекту було чи не найважливішою вимогою для подальшого фінансування з їхнього боку.

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