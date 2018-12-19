У волинському місті невідомий вкрав кабель з електроопори





Про це проінформували у міському відділі поліції, – пише



До поліції із заявою про крадіжку звернувся працівник ПАТ «Укртелеком».



Зазначають, що кабель викрали з бетонних опор.



Таким чином, підприємство понесло збитки на суму більше 3 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Марії Богуславки злоій викрав кабель зі стовпа.Про це проінформували у міському відділі поліції, – пише Район.Володимир-Волинський До поліції із заявою про крадіжку звернувся працівник ПАТ «Укртелеком».Зазначають, що кабель викрали з бетонних опор.Таким чином, підприємство понесло збитки на суму більше 3 тисяч гривень.

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