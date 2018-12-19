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У волинському місті невідомий вкрав кабель з електроопори

У волинському місті невідомий вкрав кабель з електроопори
У Володимирі-Волинському на вулиці Марії Богуславки злоій викрав кабель зі стовпа.

Про це проінформували у міському відділі поліції, – пише Район.Володимир-Волинський.

До поліції із заявою про крадіжку звернувся працівник ПАТ «Укртелеком».

Зазначають, що кабель викрали з бетонних опор.

Таким чином, підприємство понесло збитки на суму більше 3 тисяч гривень.


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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, крадіжка
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