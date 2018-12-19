У волинському місті невідомий вкрав кабель з електроопори
Сьогодні, 13:20
У Володимирі-Волинському на вулиці Марії Богуславки злоій викрав кабель зі стовпа.
Про це проінформували у міському відділі поліції, – пише Район.Володимир-Волинський.
До поліції із заявою про крадіжку звернувся працівник ПАТ «Укртелеком».
Зазначають, що кабель викрали з бетонних опор.
Таким чином, підприємство понесло збитки на суму більше 3 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це проінформували у міському відділі поліції, – пише Район.Володимир-Волинський.
До поліції із заявою про крадіжку звернувся працівник ПАТ «Укртелеком».
Зазначають, що кабель викрали з бетонних опор.
Таким чином, підприємство понесло збитки на суму більше 3 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як виглядав луцький кликун 600 років тому. ФОТО
Сьогодні, 13:44
Синоптики розповіли, коли до України повернеться спекотна погода
Сьогодні, 13:24
У волинському місті невідомий вкрав кабель з електроопори
Сьогодні, 13:20
На Волині у водія із сумнівними документами вилучили автівку
Сьогодні, 12:40
Медіа