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Синоптики розповіли, коли до України повернеться спекотна погода

Синоптики розповіли, коли до України повернеться спекотна погода
В Україні 6 вересня пройдуть короткочасні дощі.

У вихідні, 7-8 вересня буде без опадів, а температура дещо підвищиться. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Найближчої ночі в Приазов'ї та Криму, завтра вдень на півночі Лівобережжя та в більшості центральних областей місцями –короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів", - вказали синоптики.

Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі буде 8-13°, вдень - 20-25°; на решті території вночі - 11-16°, на узбережжі морів до 18°, вдень - 23-28°, на півдні країни до 30°.

"У вихідні в Україні без опадів, температура дещо підвищиться; лише в неділю на заході країни місцями пройде короткочасний дощ з грозою", - додали в гідрометцентрі.


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Теги: прогноз, погода, Волинь, синоптики
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