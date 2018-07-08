Синоптики розповіли, коли до України повернеться спекотна погода





У вихідні, 7-8 вересня буде без опадів, а температура дещо підвищиться. Про це



"Найближчої ночі в Приазов'ї та Криму, завтра вдень на півночі Лівобережжя та в більшості центральних областей місцями –короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів", - вказали синоптики.



Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі буде 8-13°, вдень - 20-25°; на решті території вночі - 11-16°, на узбережжі морів до 18°, вдень - 23-28°, на півдні країни до 30°.



"У вихідні в Україні без опадів, температура дещо підвищиться; лише в неділю на заході країни місцями пройде короткочасний дощ з грозою", - додали в гідрометцентрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 6 вересня пройдуть короткочасні дощі.У вихідні, 7-8 вересня буде без опадів, а температура дещо підвищиться. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."Найближчої ночі в Приазов'ї та Криму, завтра вдень на півночі Лівобережжя та в більшості центральних областей місцями –короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів", - вказали синоптики.Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі буде 8-13°, вдень - 20-25°; на решті території вночі - 11-16°, на узбережжі морів до 18°, вдень - 23-28°, на півдні країни до 30°."У вихідні в Україні без опадів, температура дещо підвищиться; лише в неділю на заході країни місцями пройде короткочасний дощ з грозою", - додали в гідрометцентрі.

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