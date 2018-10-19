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Як виглядав луцький кликун 600 років тому. ФОТО

Як виглядав луцький кликун 600 років тому. ФОТО
Волинський краєзнавчий музей опублікував фото, на якому зображений луцький кликун 600 років тому.

Про це йдеться на сторінці Волинського краєзнавчого музею у facebook.

"Той самий кликун. Саме він став символом туристичного Луцька.
Кахлю XV століття, на якій зображено чоловіка з алебардою, передали жителі міста у повоєнний період.

Зазначається, що самі кахлі використовувались для підвищення енергоощадності – ними обкладали піч, після чого тепло довше зберігалось завдяки їх порожнистій структурі.

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Довідка:

В епоху Середньовіччя кликун повідомляв населенню найрізноманітнішу інформацію: про вшанування уславлених полководців, про прибуття в місто чужоземних послів, про чергову роздачу хліба або грандіозну циркову виставу, про виклик громадян у суд, про винесення вироків і виконання страт тощо. Будь-яка важлива юридична справа підлягала «обволанню» кликуном у людних місцях.

У Луцьку ж кликуни, окрім вище переліченого, стояли на нічній варті в замку та «кликали» – постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Саме ритуал «кликання» обумовив появу місцевої назви – кликун.

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Теги: Луцьк, кликун
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