Як виглядав луцький кликун 600 років тому. ФОТО
Сьогодні, 13:44
Волинський краєзнавчий музей опублікував фото, на якому зображений луцький кликун 600 років тому.
Про це йдеться на сторінці Волинського краєзнавчого музею у facebook.
"Той самий кликун. Саме він став символом туристичного Луцька.
Кахлю XV століття, на якій зображено чоловіка з алебардою, передали жителі міста у повоєнний період.
Зазначається, що самі кахлі використовувались для підвищення енергоощадності – ними обкладали піч, після чого тепло довше зберігалось завдяки їх порожнистій структурі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Луцьку з'являться ще кілька кликунів. ФОТО
Довідка:
В епоху Середньовіччя кликун повідомляв населенню найрізноманітнішу інформацію: про вшанування уславлених полководців, про прибуття в місто чужоземних послів, про чергову роздачу хліба або грандіозну циркову виставу, про виклик громадян у суд, про винесення вироків і виконання страт тощо. Будь-яка важлива юридична справа підлягала «обволанню» кликуном у людних місцях.
У Луцьку ж кликуни, окрім вище переліченого, стояли на нічній варті в замку та «кликали» – постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Саме ритуал «кликання» обумовив появу місцевої назви – кликун.
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Про це йдеться на сторінці Волинського краєзнавчого музею у facebook.
"Той самий кликун. Саме він став символом туристичного Луцька.
Кахлю XV століття, на якій зображено чоловіка з алебардою, передали жителі міста у повоєнний період.
Зазначається, що самі кахлі використовувались для підвищення енергоощадності – ними обкладали піч, після чого тепло довше зберігалось завдяки їх порожнистій структурі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Луцьку з'являться ще кілька кликунів. ФОТО
Довідка:
В епоху Середньовіччя кликун повідомляв населенню найрізноманітнішу інформацію: про вшанування уславлених полководців, про прибуття в місто чужоземних послів, про чергову роздачу хліба або грандіозну циркову виставу, про виклик громадян у суд, про винесення вироків і виконання страт тощо. Будь-яка важлива юридична справа підлягала «обволанню» кликуном у людних місцях.
У Луцьку ж кликуни, окрім вище переліченого, стояли на нічній варті в замку та «кликали» – постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Саме ритуал «кликання» обумовив появу місцевої назви – кликун.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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