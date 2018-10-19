Як виглядав луцький кликун 600 років тому. ФОТО

Волинський краєзнавчий музей опублікував фото, на якому зображений луцький кликун 600 років тому.Про це йдеться на сторінці Волинського краєзнавчого музею у facebook."Той самий кликун. Саме він став символом туристичного Луцька.Кахлю XV століття, на якій зображено чоловіка з алебардою, передали жителі міста у повоєнний період.Зазначається, що самі кахлі використовувались для підвищення енергоощадності – ними обкладали піч, після чого тепло довше зберігалось завдяки їх порожнистій структурі.В епоху Середньовіччя кликун повідомляв населенню найрізноманітнішу інформацію: про вшанування уславлених полководців, про прибуття в місто чужоземних послів, про чергову роздачу хліба або грандіозну циркову виставу, про виклик громадян у суд, про винесення вироків і виконання страт тощо. Будь-яка важлива юридична справа підлягала «обволанню» кликуном у людних місцях.У Луцьку ж кликуни, окрім вище переліченого, стояли на нічній варті в замку та «кликали» – постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Саме ритуал «кликання» обумовив появу місцевої назви – кликун.