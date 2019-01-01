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Смертельна аварія: рейсовий автобус з дітьми потрапив у ДТП

Смертельна аварія: рейсовий автобус з дітьми потрапив у ДТП
На автодорозі "Київ–Чоп" між селами Дідилів та Банюнин, Кам’янка-Бузького району трапилася ДТП. Внаслідок аварії 14 травмованих та один загиблий.

Автопригода сталася у середу, 4 вересня, о 20:50, - інформує ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes Vitoс, 31-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом «Неоплан» та з автомобілем Volkswagen Jetta.

Від отриманих травм водій Mercedes загинув на місці події.

На момент автозіткнення в автобусі перебувало 49 дітей та двоє дорослих, які проживають в Чернігівській області, а також двоє водіїв віком 53 та 66 років, жителі міста Чернігів.

Внаслідок ДТП із тілесними ушкодженнями госпіталізували 12 дітей віком 10-12 років та обох водіїв автобуса. Водій Volkswagen, 22-річний мешканець міста Буськ, не постраждав.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.


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Теги: "Київ-Чоп", смертльна аварія, рейсовий автобус, діти
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