Декілька річок на Волині кишать бактеріями





Так, у деяких річках виявили високий показник бактеріологічного забруднення, - йдеться на сайті



За результатами досліджень перевищень санітарно-хімічних показників не встановили, вірусів гепатиту А, ентеровірусів, збудників холери та холероподібних діарей не виявили.



Проте залишаються високими показники бактеріологічного забруднення води пляжів: у річках Сапалаївка та Стир у місті Луцьку, Турія у місті Ковель (впродовж усього оздоровчого сезону).



Тому фахівці повідомили власників пляжів, органи місцевого самоврядування та місцеву держпродспоживслужбу для вжиття заходів реагування, інформування населення.



Зауважують, зниження температури повітря сприятиме покращанню безпечності води, проте, необхідно населенню та субʼєктам господарювання, які здійснюють скиди у поверхневі водойми, запобігати їхньому забрудненню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лабораторії Волинського обласного центру у серпні провели понад 200 досліджень якості і безпечності води відкритих водойм у 55 місцях купання.Так, у деяких річках виявили високий показник бактеріологічного забруднення, - йдеться на сайті Волинського лабораторного центру. За результатами досліджень перевищень санітарно-хімічних показників не встановили, вірусів гепатиту А, ентеровірусів, збудників холери та холероподібних діарей не виявили.Проте залишаються високими показники бактеріологічного забруднення води пляжів: у річках Сапалаївка та Стир у місті Луцьку, Турія у місті Ковель (впродовж усього оздоровчого сезону).Тому фахівці повідомили власників пляжів, органи місцевого самоврядування та місцеву держпродспоживслужбу для вжиття заходів реагування, інформування населення.Зауважують, зниження температури повітря сприятиме покращанню безпечності води, проте, необхідно населенню та субʼєктам господарювання, які здійснюють скиди у поверхневі водойми, запобігати їхньому забрудненню.

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