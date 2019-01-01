Як підготувати дитину до першої сповіді: поради волинянам
Сьогодні, 14:41
Розповіли як можна підготувати дитину до Таїнства Святого Причастя.
Про це повідомили на сайті Православна Волинь.
Найкращою підготовкою до першої сповіді повинна бути сімейна традиція регулярно відвідувати храм разом з дитиною, де батьки самі регулярно сповідаються та причащаються Святих Христових Тайн.
«Іноді батьки занадто хвилюються перед першою сповіддю дитини, намагаються розповісти все за дитину або, навіть, давати поради священику. Цього робити не треба. Можна сказати, що сповідь – це засіб виховання дитини, але вихователем під час сповіді є Сам Господь. Сповідь – це Таїнство, тому і звершується воно благодаттю Божою. У це треба вірити і не хвилюватися», – зазначили у матеріалі.
Також радять перед першою сповіддю спокійно поговорити з дитиною, але ні в якому разі не лякати її пекельними муками або покаранням для грішників.
Традиційно, до першої сповіді діти підходять в 7 років. Саме в цьому віці дитина починає ходити і до школи. У неї з’являється відповідальність, її дії та поведінка оцінюються вчителями. Можна сказати, що перша сповідь – це як 1 вересня для першокласників.
«У сім років і до Церкви дитина приходить як до Школи справжнього життя, де Учитель – Христос, і де треба навчитися бути справжнім християнином. Священник і батьки – лише помічники на цьому шляху», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на сайті Православна Волинь.
Найкращою підготовкою до першої сповіді повинна бути сімейна традиція регулярно відвідувати храм разом з дитиною, де батьки самі регулярно сповідаються та причащаються Святих Христових Тайн.
«Іноді батьки занадто хвилюються перед першою сповіддю дитини, намагаються розповісти все за дитину або, навіть, давати поради священику. Цього робити не треба. Можна сказати, що сповідь – це засіб виховання дитини, але вихователем під час сповіді є Сам Господь. Сповідь – це Таїнство, тому і звершується воно благодаттю Божою. У це треба вірити і не хвилюватися», – зазначили у матеріалі.
Також радять перед першою сповіддю спокійно поговорити з дитиною, але ні в якому разі не лякати її пекельними муками або покаранням для грішників.
Традиційно, до першої сповіді діти підходять в 7 років. Саме в цьому віці дитина починає ходити і до школи. У неї з’являється відповідальність, її дії та поведінка оцінюються вчителями. Можна сказати, що перша сповідь – це як 1 вересня для першокласників.
«У сім років і до Церкви дитина приходить як до Школи справжнього життя, де Учитель – Христос, і де треба навчитися бути справжнім християнином. Священник і батьки – лише помічники на цьому шляху», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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