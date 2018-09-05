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На Волині у господарів посеред ночі загорівся дерев'яний навіс з сіном

На Волині у господарів посеред ночі загорівся дерев'яний навіс з сіном
У селі Піщане Камінь-Каширського району горів дерев'яний навіс з сіном. Пожежа трапилась 5 вересня о 4-ій годині.

Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

Вогонь гасили рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони села Піщане. Спільними зусиллями пожежу ліквідовали о 04:55.

Причина пожежі встановлюється.

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Теги: пожежа, Волинь, сіно
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