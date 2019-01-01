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На Волинь приїде Дзідзьо

На Волинь приїде Дзідзьо
У селі Колодяжному (Ковельський район) з нагоди Дня громади влаштовують спортивні та розважальні заходи.

Захід відбудеться у неділю, 8 вересня, - йдеться на сайті Колодяжненської ОТГ.

Так, для мешканців громади приготували два фестивалі: "Територія здоров'я" та "Картопля-fest". Окрім цього, будуть дитячі розваги, розіграш лотереї, виставка-конкурс "Осінній вернісаж" та святкова дискотека. Проте головним гостем буде легендарний Дзідзьо.

Дрес-код свята - вишиванки та гарний настрій.

На Волинь приїде Дзідзьо

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Теги: День громади, Дзідзьо, святкування
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