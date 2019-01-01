На Волинь приїде Дзідзьо
Сьогодні, 20:46
У селі Колодяжному (Ковельський район) з нагоди Дня громади влаштовують спортивні та розважальні заходи.
Захід відбудеться у неділю, 8 вересня, - йдеться на сайті Колодяжненської ОТГ.
Так, для мешканців громади приготували два фестивалі: "Територія здоров'я" та "Картопля-fest". Окрім цього, будуть дитячі розваги, розіграш лотереї, виставка-конкурс "Осінній вернісаж" та святкова дискотека. Проте головним гостем буде легендарний Дзідзьо.
Дрес-код свята - вишиванки та гарний настрій.
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Захід відбудеться у неділю, 8 вересня, - йдеться на сайті Колодяжненської ОТГ.
Так, для мешканців громади приготували два фестивалі: "Територія здоров'я" та "Картопля-fest". Окрім цього, будуть дитячі розваги, розіграш лотереї, виставка-конкурс "Осінній вернісаж" та святкова дискотека. Проте головним гостем буде легендарний Дзідзьо.
Дрес-код свята - вишиванки та гарний настрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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