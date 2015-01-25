Заплати за бабусю: волиняни приєднались до всеукраїнського флешмобу. ФОТО

Дмитра Гіналюка.



Нововолинський школяр розповів, що мета флешмобу – привернення уваги суспільства до критичної ситуації, в якій опинилися літні люди, - пише



Долучився до акції разом зі своїм татом. Волонтери оплачують покупку пенсіонерам коштами фонду Let’s help або, за бажанням, з власного гаманця.



“Не кожен може дозволити собі придбати продукти, які хочеться, бо багато хто отримує мінімальну пенсію. Нам видали тисячу гривень, яку необхідно витратити на благодійність. Купували бабусям та дідусям масло, олію, макарони, ковбасу і від себе особисто давали шоколадки та морозиво”, – розповів волонтер.



Дмитро говорить, що не всі відразу погоджувалися на пропозицію оплатити за них продукти. Та ті, хто був не проти, дивувалися та висловлювали вдячність.



Проводили флешмоб #letshelpbabusya в місцевому супермаркеті, та згодом звернулися в магазин “Оптовичок”. Власник підтримав акцію та надав додаткову знижку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-го вересня у містах України відбувся шостий флешмоб #letshelpbabusya. Нововолинськ також долучився до акції, завдяки ініціативі учня 11-го класуНововолинський школяр розповів, що мета флешмобу – привернення уваги суспільства до критичної ситуації, в якій опинилися літні люди, - пише Буг Долучився до акції разом зі своїм татом. Волонтери оплачують покупку пенсіонерам коштами фонду Let’s help або, за бажанням, з власного гаманця.“Не кожен може дозволити собі придбати продукти, які хочеться, бо багато хто отримує мінімальну пенсію. Нам видали тисячу гривень, яку необхідно витратити на благодійність. Купували бабусям та дідусям масло, олію, макарони, ковбасу і від себе особисто давали шоколадки та морозиво”, – розповів волонтер.Дмитро говорить, що не всі відразу погоджувалися на пропозицію оплатити за них продукти. Та ті, хто був не проти, дивувалися та висловлювали вдячність.Проводили флешмоб #letshelpbabusya в місцевому супермаркеті, та згодом звернулися в магазин “Оптовичок”. Власник підтримав акцію та надав додаткову знижку.

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