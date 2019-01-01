У Луцьку відкрили перший спортивний майданчик з надсучасним покриттям. ВІДЕО





Це перший у Луцьку майданчик з поліуретановим покриттям, розповіла директорка комунального закладу «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Наталія Назарук, - інформує



Вона зазначила, на його встановлення витратили близько 800 тисяч гривень.



«Проживаю в цьому районі, нам цей майданчик зробили недавно, ми дуже задоволені, ми дуже задоволені, нам випала така честь, щоб він був у нашому дворі, діти безмежно раді, з нетерпінням чекали цього відкриття і нарешті цей день настав», - каже лучанка Юлія Міщук.



На фестиваль спорту з нагоди відкриття майданчика зібрались жителі будинків № 7 та № 9 вулиці Грабовського та мешканці сусідніх вулиць.



«Коли я ще була маленька, тут майданчик був не такий як зараз, я живу тут, займаюся гімнастикою, і мені подобається дуже цей майданчик», - поділилася враженнями школярка Влада Нечипорук.



Наталія Назарук зауважила, вперше у Луцьку вирішили побудувати майданчик не зі штучною травою, як раніше, а із поліуретановим покриттям.



«Поліуретан – це таке покриття, яке дозволяє займатися всіма видами ігрового спорту. Тут передбачено і футбол, і баскетбол і волейбол і теніс. Будуються ці спортивні майданчики відповідно до фінансування Луцької міської ради», - пояснила директорка.



Діти і дорослі зможуть займатися на майданчику щодня, а щосуботи їх запрошують на загальноміську акцію «Ранкова гімнастика для всіх».



Крім цього, додала, наступний майданчик планують відкрити у дворі між будинками номер 48 та 50 на вулиці Потебні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мікрорайоні ЛПЗ Луцька напередодні відбувся фестиваль спорту з нагоди відкриття новозбудованого спортивного майданчика.Це перший у Луцьку майданчик з поліуретановим покриттям, розповіла директорка комунального закладу «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», - інформує Суспільне Волині. Вона зазначила, на його встановлення витратили близько 800 тисяч гривень.«Проживаю в цьому районі, нам цей майданчик зробили недавно, ми дуже задоволені, ми дуже задоволені, нам випала така честь, щоб він був у нашому дворі, діти безмежно раді, з нетерпінням чекали цього відкриття і нарешті цей день настав», - каже лучанкаНа фестиваль спорту з нагоди відкриття майданчика зібрались жителі будинків № 7 та № 9 вулиці Грабовського та мешканці сусідніх вулиць.«Коли я ще була маленька, тут майданчик був не такий як зараз, я живу тут, займаюся гімнастикою, і мені подобається дуже цей майданчик», - поділилася враженнями школяркаНаталія Назарук зауважила, вперше у Луцьку вирішили побудувати майданчик не зі штучною травою, як раніше, а із поліуретановим покриттям.«Поліуретан – це таке покриття, яке дозволяє займатися всіма видами ігрового спорту. Тут передбачено і футбол, і баскетбол і волейбол і теніс. Будуються ці спортивні майданчики відповідно до фінансування Луцької міської ради», - пояснила директорка.Діти і дорослі зможуть займатися на майданчику щодня, а щосуботи їх запрошують на загальноміську акцію «Ранкова гімнастика для всіх».Крім цього, додала, наступний майданчик планують відкрити у дворі між будинками номер 48 та 50 на вулиці Потебні.

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