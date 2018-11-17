Замість квітів – благодійність: школярі зібрали гроші на лікування волинського «кіборга»





Про це повідомляє Оксана Коваль на своїй сторінці у Facebook, - пише



2 вересня під час проведення акції «Замість квітів - благодійна допомога» учні зібрали 39 020 гривень для лікування захисника Донецького аеропорту з Ковеля Андрія Луцика.



«Щира вдячність нашому гімназійному колективу! Ми в неоплатному боргу перед тими, хто виборює незалежність України. Нехай Ваше добро повертається сторицею!», – написала Оксана у дописі.



Нагадаємо, волинський "кіборг" Андрій Луцик, який після поввернення з фронту

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в гімназії №21 відбулася акція «Замість квітів - благодійна допомога».Про це повідомляє Оксана Коваль на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ковель. 2 вересня під час проведення акції «Замість квітів - благодійна допомога» учні зібрали 39 020 гривень для лікування захисника Донецького аеропорту з Ковеля«Щира вдячність нашому гімназійному колективу! Ми в неоплатному боргу перед тими, хто виборює незалежність України. Нехай Ваше добро повертається сторицею!», – написала Оксана у дописі.Нагадаємо, волинський "кіборг" Андрій Луцик, який після поввернення з фронту тривалий час бореться за своє здоров'я , потребує допомоги. Він був добровольцем, обороняв Донецький аеропот. Чоловік отримав тяжкі обмороження кінцівок та загальне обмороження, яке дало важкі наслідки. Луцик отримав інвалідність 2 групи та вже переніс 11 операцій.

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