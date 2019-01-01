«Антитіла» VS «патентний троль»: відомий гурт подав до суду на луцького підприємця

«Антитіла» подав позов до суду на луцького підприємця Сергія Лапковського, який намагався «вибити» з музикантів понад мільйон гривень за використання запатентованої ним тональності та ритму у піснях.



На жодне слухання чоловік так і не з’явився, то ж «Антитіла» вирішили домогтися відміни патенту тим же шляхом.



Нагадаємо, що взимку 2019 року судову тяганину розпочав сам підприємець Сергій Лапковський, тоді автори пісень гурту –



Чоловік звинуватив гурт у тому, що вони нібито використали у своїх композиціях запатентовану ним корисну модель №74516 «Спосіб налаштування параметрів музичної композиції».



Відомо, що експертом, який проводив музичну експертизу пісень гурту «Антитіла» для Сергія Лапковського був відомий луцький композитор, голова предметно-циклової комісії теорії музики Волинського державного училища культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського, заслужений діяч мистецтв України, голова волинського осередку спілки композиторів України – Віктор Тиможинський.







На перше засідання суду, яке відбулося у Києві 24 січня, підприємець з Луцька так і не з’явився, без пояснення причини. Та ж сама історія повторилася і на наступному слуханні – 11 лютого.



Зважаючи на це суд ухвалив рішення залишити позов Лапковського без розгляду і закрив справу, але у свою чергу «Антитіла» ініціювали нову справу, аби відмінити патент Лапковського.



Музиканти звинувачують підприємця у шахрайстві і вимагають від нього компенсацію в розмірі 1 гривні: «Ми не опускаємося до рівня шахраїв. Відшкодування, яке вимагаємо – 1 гривня», – заявив Тарас Тополя під час одного з інтерв’ю.



На підготовче засідання, яке відбулося 2 вересня у Луцьку, відповідач Сергій Лапковський не з’явився знову, його довелося вкотре переносити.



Джерело фото – ТСН Україна.

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