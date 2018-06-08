вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині на відремонтованій дорозі – величезні ями

У місті на Волині на відремонтованій дорозі – величезні ями
У Любешеві на вулиці Бондаренка 3 роки тому робили ремонт дороги, а ям на ній уже вистачає.

Навантаження на цю вулицю через перекриття руху на вулиці Незалежності зросло в рази. Але ж і дорожнє полотно проклали там нове, яке, вірили водії, прослужить довго. Однак не минуло й три роки, як в асфальті з’явилися величезні ями, - повідомляє "Нове життя".

Цю проблему озвучив на засіданні сесії селищної ради депутат Юрій Боснюк. Мовляв, дорога ж то нова. Підрядник, який проводив там роботи, мав би ліквідувати недоліки у своїй роботі. Ось тільки, як виявилося, ніхто його не може зобов’язати до цього.

Натомість начальник відділу розвитку інфраструктури та комунальної власності Любешівської селищної ради Ігор Комар-Стаховський поінформував, у підписаних договорах селищної ради минулого скликання із підрядником немає пунктів про гарантійні терміни.

Зауважують, недолік селищна рада уже взяла до уваги. Тож на відремонтовані дороги прописується гарантія. Зокрема, на дороги до Деревка та до Цира, які капітально побудовані цьогоріч, гарантія становить 7 років.

Головне фото - ілюстративне.

У місті на Волині на відремонтованій дорозі – величезні ями

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ями на дорозі, Любешів, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Антитіла» VS «патентний троль»: відомий гурт подав до суду на луцького підприємця
Сьогодні, 16:37
У Луцьку патрульні врятували чоловіка, який порізав собі вени. ВІДЕО
Сьогодні, 16:25
У місті на Волині на відремонтованій дорозі – величезні ями
Сьогодні, 16:16
У Луцьку відкрили перший спортивний майданчик з надсучасним покриттям. ВІДЕО
Сьогодні, 15:55
Заплати за бабусю: волиняни приєднались до всеукраїнського флешмобу. ФОТО
Сьогодні, 15:35
Схожі новини
У волинському селищі планують капітально відремонтувати будинок культури У волинському селищі планують капітально відремонтувати будинок культури
12 липень, 08:50
Луцький «політех» спростував закиди щодо затягування ремонту коледжу, у якого обвалився стіна Луцький «політех» спростував закиди щодо затягування ремонту коледжу, у якого обвалився стіна
20 квітень, 17:55
Волинський коледж, де обвалилася стіна, планують відремонтувати Волинський коледж, де обвалилася стіна, планують відремонтувати
08 червень, 2018, 17:52
У Любешові за 150 тисяч відремонтували танцювальний зал У Любешові за 150 тисяч відремонтували танцювальний зал
05 жовтень, 2017, 12:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині молодик вкрав у 16-річного хлопця гроші
Сьогодні, 17:33
 0
У луцькому джаз-клубі виступить київське тріо
Сьогодні, 17:29
 0
У Києві спалили автівку невістки Гонтаревої
Сьогодні, 17:22
 0
На День міста луцькі тролейбуси змінять графік руху
Сьогодні, 17:04
 0
Нові монети номіналом 5 гривень надійдуть в обіг восени. ФОТО
Сьогодні, 17:02
 0
Медіа
відео
1/8
﻿