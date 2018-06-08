У місті на Волині на відремонтованій дорозі – величезні ями





Навантаження на цю вулицю через перекриття руху на вулиці Незалежності зросло в рази. Але ж і дорожнє полотно проклали там нове, яке, вірили водії, прослужить довго. Однак не минуло й три роки, як в асфальті з’явилися величезні ями, - повідомляє



Цю проблему озвучив на засіданні сесії селищної ради депутат Юрій Боснюк. Мовляв, дорога ж то нова. Підрядник, який проводив там роботи, мав би ліквідувати недоліки у своїй роботі. Ось тільки, як виявилося, ніхто його не може зобов’язати до цього.



Натомість начальник відділу розвитку інфраструктури та комунальної власності Любешівської селищної ради Ігор Комар-Стаховський поінформував, у підписаних договорах селищної ради минулого скликання із підрядником немає пунктів про гарантійні терміни.



Зауважують, недолік селищна рада уже взяла до уваги. Тож на відремонтовані дороги прописується гарантія. Зокрема, на дороги до Деревка та до Цира, які капітально побудовані цьогоріч, гарантія становить 7 років.



Головне фото - ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешеві на вулиці Бондаренка 3 роки тому робили ремонт дороги, а ям на ній уже вистачає.Навантаження на цю вулицю через перекриття руху на вулиці Незалежності зросло в рази. Але ж і дорожнє полотно проклали там нове, яке, вірили водії, прослужить довго. Однак не минуло й три роки, як в асфальті з’явилися величезні ями, - повідомляє "Нове життя". Цю проблему озвучив на засіданні сесії селищної ради депутат. Мовляв, дорога ж то нова. Підрядник, який проводив там роботи, мав би ліквідувати недоліки у своїй роботі. Ось тільки, як виявилося, ніхто його не може зобов’язати до цього.Натомість начальник відділу розвитку інфраструктури та комунальної власності Любешівської селищної радипоінформував, у підписаних договорах селищної ради минулого скликання із підрядником немає пунктів про гарантійні терміни.Зауважують, недолік селищна рада уже взяла до уваги. Тож на відремонтовані дороги прописується гарантія. Зокрема, на дороги до Деревка та до Цира, які капітально побудовані цьогоріч, гарантія становить 7 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію