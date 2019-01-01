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На День міста луцькі тролейбуси змінять графік руху

На День міста луцькі тролейбуси змінять графік руху
7 вересня з нагоди святкування Дня міста тимчасово перекриють проспект Волі від вулиці Паркової до вулиці Шопена.

Так, рух транспорту обмежать з 12:00 до 23:00 години, - йдеться на сайті Луцькради.

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Тому на цей період часу тролейбуси змінять напрям руху.
На День міста луцькі тролейбуси змінять графік руху

Нагадаємо, 7-8 вересня Луцьк відзначатиме День міста. З нагоди свята містом курсуватиме "нічний" транспорт.

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Теги: День міста, графік руху, Луцьк
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