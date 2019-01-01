На День міста луцькі тролейбуси змінять графік руху
Сьогодні, 17:04
7 вересня з нагоди святкування Дня міста тимчасово перекриють проспект Волі від вулиці Паркової до вулиці Шопена.
Так, рух транспорту обмежать з 12:00 до 23:00 години, - йдеться на сайті Луцькради.
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Тому на цей період часу тролейбуси змінять напрям руху.
Нагадаємо, 7-8 вересня Луцьк відзначатиме День міста. З нагоди свята містом курсуватиме "нічний" транспорт.
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Так, рух транспорту обмежать з 12:00 до 23:00 години, - йдеться на сайті Луцькради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Sonya Kay, MamaRika: на День міста лучан чекає грандіозне свято. ПРОГРАМА
Тому на цей період часу тролейбуси змінять напрям руху.
Нагадаємо, 7-8 вересня Луцьк відзначатиме День міста. З нагоди свята містом курсуватиме "нічний" транспорт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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