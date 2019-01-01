У селі на Волині через амброзію запровадили карантин





Про це повідомляє відділ з питань внутрішньої політики, інформаційної діяльності та технологій апарату Горохівської райдержадміністрації, - пише



Так, 4 вересня в.о. голови райдержадміністрації Андрій Розтока провів робочу нараду щодо запровадження карантинного режиму по амброзії полинолистій.



На нараді вирішили вжити термінових заходів щодо локалізації та ліквідації амброзії.



До слова, ця рослина засмічує подвір’я та вулиці, сільськогосподарські угіддя, парки, пустирі, узбіччя доріг, залізничні колії. Амброзія є карантинним бур’яном не лише для України, а і для багатьох держав світу. Вантажі, засмічені насінням амброзії, до експорту у ці країни не допускають.Крім того, рослини амброзії виробляють величезну кількість пилку, який є дуже небезпечним для людини і при вдиханні з повітрям викликає алергійне захворювання – поліноз.



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