Запатентував 7 винаходів: волинянин боротиметься за звання «Людина року»

Федір Черевко є претендентом на премію «Людина року» в номінації «Медицина».



Церемонія нагородження учасників престижного конкурсу відбудеться 7 вересня, - повідомляє



Відомо, Федір Черевко проживає та працює у Полтаві. Він – лікар-стоматолог (основний напрямок у роботі – естетична стоматологія), викладач «УМСА», має 7 патентів на корисну модель і більше 20 наукових робіт, є автором публікацій в журналах України, Канади і Росії. Також він є переможцем всеукраїнського конкурсу у номінації «Бюгельне протезування».



Основним своїм досягенням вважає те, що за короткий термін заслужив довіру від своїх пацієнтів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженець села Залізниця Любешівського районує претендентом на премію «Людина року» в номінації «Медицина».Церемонія нагородження учасників престижного конкурсу відбудеться 7 вересня, - повідомляє Любешівська газета "Нове життя" Відомо, Федір Черевко проживає та працює у Полтаві. Він – лікар-стоматолог (основний напрямок у роботі – естетична стоматологія), викладач «УМСА», має 7 патентів на корисну модель і більше 20 наукових робіт, є автором публікацій в журналах України, Канади і Росії. Також він є переможцем всеукраїнського конкурсу у номінації «Бюгельне протезування».Основним своїм досягенням вважає те, що за короткий термін заслужив довіру від своїх пацієнтів.

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