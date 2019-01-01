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Запатентував 7 винаходів: волинянин боротиметься за звання «Людина року»

Запатентував 7 винаходів: волинянин боротиметься за звання «Людина року»
Уродженець села Залізниця Любешівського районуФедір Черевко є претендентом на премію «Людина року» в номінації «Медицина».

Церемонія нагородження учасників престижного конкурсу відбудеться 7 вересня, - повідомляє Любешівська газета "Нове життя"

Відомо, Федір Черевко проживає та працює у Полтаві. Він – лікар-стоматолог (основний напрямок у роботі – естетична стоматологія), викладач «УМСА», має 7 патентів на корисну модель і більше 20 наукових робіт, є автором публікацій в журналах України, Канади і Росії. Також він є переможцем всеукраїнського конкурсу у номінації «Бюгельне протезування».

Основним своїм досягенням вважає те, що за короткий термін заслужив довіру від своїх пацієнтів.

Запатентував 7 винаходів: волинянин боротиметься за звання «Людина року»


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Теги: «Людина року», волинянин, сфера медицини
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