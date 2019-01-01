Запатентував 7 винаходів: волинянин боротиметься за звання «Людина року»
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Уродженець села Залізниця Любешівського районуФедір Черевко є претендентом на премію «Людина року» в номінації «Медицина».
Церемонія нагородження учасників престижного конкурсу відбудеться 7 вересня, - повідомляє Любешівська газета "Нове життя"
Відомо, Федір Черевко проживає та працює у Полтаві. Він – лікар-стоматолог (основний напрямок у роботі – естетична стоматологія), викладач «УМСА», має 7 патентів на корисну модель і більше 20 наукових робіт, є автором публікацій в журналах України, Канади і Росії. Також він є переможцем всеукраїнського конкурсу у номінації «Бюгельне протезування».
Основним своїм досягенням вважає те, що за короткий термін заслужив довіру від своїх пацієнтів.
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Церемонія нагородження учасників престижного конкурсу відбудеться 7 вересня, - повідомляє Любешівська газета "Нове життя"
Відомо, Федір Черевко проживає та працює у Полтаві. Він – лікар-стоматолог (основний напрямок у роботі – естетична стоматологія), викладач «УМСА», має 7 патентів на корисну модель і більше 20 наукових робіт, є автором публікацій в журналах України, Канади і Росії. Також він є переможцем всеукраїнського конкурсу у номінації «Бюгельне протезування».
Основним своїм досягенням вважає те, що за короткий термін заслужив довіру від своїх пацієнтів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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