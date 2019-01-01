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На Волині судили донеччанина, в якого знайшли арсенал зброї та наркотики

На Волині судили донеччанина, в якого знайшли арсенал зброї та наркотики
Судили мешканця Макіївки Донецької області, який перевозив у рюкзаку зброю на продаж до Луцька.

Про це пише Район.Ковель.

Уродженця міста Макіївка Донецької області поліцейські затримали о 4-й годині ранку 24 червня 2017 року в Ковелі на вулиці Сагайдачного, коли той втікав від них з рюкзаком в руках.

Правоохоронці виявили в рюкзаку справний револьвер системи «Наган», дві тротилові шашки, два корпуса підривника МУВ-2 із запалами, електродетонатор, запал МД-2, порох, а також канабіс та амфетамін.

Весь цей бойовий арсенал та наркотики затриманий намагався перевезти з Ковеля до Луцька мікроавтобусом «Hyundai H-200» для подальшого продажу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 КК України.

В судовому засіданні обвинувачений, який уже мав судимість за грабіж, свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів не визнав, однак покази свідків та зібрані докази спростувати йому не вдалося. Крім того, згідно з актом наркологічної експертизи, він вживав амфетамін.

Головуюча по справі суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк призначила покарання обвинуваченому у виді позбавлення волі строком на 4 роки. Також з нього стягнули в дохід держави процесуальні витрати на загальну суму 6 тисяч 735 гривень.

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Теги: суд, Ковель, переселенець
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