Волинські лікарі проводять надскладні операції хворим на рак
Сьогодні, 17:50
У центрі ендоурології Ковельського МТМО медики рятують життя пацієнтам з онкологічними захворюваннями.
Про це йдеться у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.
Відтак, лікарі виконують складні операції з онкоурології:
- лапароскопічна нефректомія;
- лапароскопічна резекція пухлини нирки;
- радикальна простатектомія з лімфодесекцією;
- радикальна цистектомія з лімфодесекцією.
"Бережіть своє здоров'я та вчасно звертайтесь до лікаря‼️, - йдеться у дописі.
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Про це йдеться у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.
Відтак, лікарі виконують складні операції з онкоурології:
- лапароскопічна нефректомія;
- лапароскопічна резекція пухлини нирки;
- радикальна простатектомія з лімфодесекцією;
- радикальна цистектомія з лімфодесекцією.
"Бережіть своє здоров'я та вчасно звертайтесь до лікаря‼️, - йдеться у дописі.
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