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Волинські лікарі проводять надскладні операції хворим на рак

Волинські лікарі проводять надскладні операції хворим на рак
У центрі ендоурології Ковельського МТМО медики рятують життя пацієнтам з онкологічними захворюваннями.

Про це йдеться у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.

Відтак, лікарі виконують складні операції з онкоурології:
- лапароскопічна нефректомія;
- лапароскопічна резекція пухлини нирки;
- радикальна простатектомія з лімфодесекцією;
- радикальна цистектомія з лімфодесекцією.

"Бережіть своє здоров'я та вчасно звертайтесь до лікаря‼️, - йдеться у дописі.

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Теги: волинські лікарі, онко, операції
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