Волинські лікарі проводять надскладні операції хворим на рак





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Відтак, лікарі виконують складні операції з онкоурології:

- лапароскопічна нефректомія;

- лапароскопічна резекція пухлини нирки;

- радикальна простатектомія з лімфодесекцією;

- радикальна цистектомія з лімфодесекцією.



"Бережіть своє здоров'я та вчасно звертайтесь до лікаря‼️, - йдеться у дописі.

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