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У луцькому джаз-клубі виступить київське тріо

У луцькому джаз-клубі виступить київське тріо
У джаз-клубі «Цитра» виступить тріо з Києв «SaferyTrio».

«SaferyTrio» - музичний колектив з Києва, який виконує авторські композиції з елементами джазової, етнічної та латиноамериканської музики.

Тріо розпочало свою творчіть з літа 2017 року.

Зазначають, що гурт брав участь у фестивалі «Jazz Bez 2017», який проходив у Луцьку.

До складу тріо входять:

Марина Крамаренко –фортепіано
Валентин Пастухов – бас-гітара
Олександр Корсун - барабани

Почнемо о 19:30
Вхід: 150 грн

Квитки можна придбати на барній стійці закладу.

Деталі за телефоном: 050-8802-555.

У луцькому джаз-клубі виступить київське тріо

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Теги: концерт, Луцьк, подія
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