У луцькому джаз-клубі виступить київське тріо





«SaferyTrio» - музичний колектив з Києва, який виконує авторські композиції з елементами джазової, етнічної та латиноамериканської музики.



Тріо розпочало свою творчіть з літа 2017 року.



Зазначають, що гурт брав участь у фестивалі «Jazz Bez 2017», який проходив у Луцьку.



До складу тріо входять:



Марина Крамаренко –фортепіано

Валентин Пастухов – бас-гітара

Олександр Корсун - барабани



Почнемо о 19:30

Вхід: 150 грн



Квитки можна придбати на барній стійці закладу.



Деталі за телефоном: 050-8802-555.





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