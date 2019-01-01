У луцькому джаз-клубі виступить київське тріо
Сьогодні, 17:29
У джаз-клубі «Цитра» виступить тріо з Києв «SaferyTrio».
«SaferyTrio» - музичний колектив з Києва, який виконує авторські композиції з елементами джазової, етнічної та латиноамериканської музики.
Тріо розпочало свою творчіть з літа 2017 року.
Зазначають, що гурт брав участь у фестивалі «Jazz Bez 2017», який проходив у Луцьку.
До складу тріо входять:
Марина Крамаренко –фортепіано
Валентин Пастухов – бас-гітара
Олександр Корсун - барабани
Почнемо о 19:30
Вхід: 150 грн
Квитки можна придбати на барній стійці закладу.
Деталі за телефоном: 050-8802-555.
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«SaferyTrio» - музичний колектив з Києва, який виконує авторські композиції з елементами джазової, етнічної та латиноамериканської музики.
Тріо розпочало свою творчіть з літа 2017 року.
Зазначають, що гурт брав участь у фестивалі «Jazz Bez 2017», який проходив у Луцьку.
До складу тріо входять:
Марина Крамаренко –фортепіано
Валентин Пастухов – бас-гітара
Олександр Корсун - барабани
Почнемо о 19:30
Вхід: 150 грн
Квитки можна придбати на барній стійці закладу.
Деталі за телефоном: 050-8802-555.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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