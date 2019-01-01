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На Волині молодик вкрав у 16-річного хлопця гроші

На Волині молодик вкрав у 16-річного хлопця гроші
Викрили 20-річного волинянина, котрий у Ковелі пограбував неповнолітнього.

Так, 4 вересня, до поліції із заявою звернувся 16-річний житель Старовижівського району, - пише ГУНП у Волинської області.

Юнак повідомив, що у середині серпня, ввечері на вулиці Сагайдачного у Ковелі невідомий, погрожуючи застосуванням насильства, відкрито заволодів його грошима у сумі 200 гривень.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 20-річний місцевий житель. Викрадені гроші поліцейські вилучили та повернуть власнику.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.186 (грабіж, поєднаний із погрозою застосування насильства) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.





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Теги: пограбування
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