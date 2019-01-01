Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 вересня





У Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі очікується суха погода.



Температура повітря вночі до +11…+13 градусів, удень підніметься до +20…+24.



Вітер східний, північно-східний, південно-східний, південний і

північний, 1-4 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без

опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі очікується суха погода.Температура повітря вночі до +11…+13 градусів, удень підніметься до +20…+24.Вітер східний, північно-східний, південно-східний, південний іпівнічний, 1-4 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, безопадів.

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