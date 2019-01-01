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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 вересня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі очікується суха погода.

Температура повітря вночі до +11…+13 градусів, удень підніметься до +20…+24.

Вітер східний, північно-східний, південно-східний, південний і
північний, 1-4 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без
опадів.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь, прогноз
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