У «ПортCity» відбудуться «Fashion Days»

Протягом трьох днів професіонали в ТРЦ «ПортCity» навчать усіх бажаючих бути гарними, тримати форму та обрати власний стиль, а покази від кращих магазинів дозволять модницям та модникам Луцька бути в тренді та обирати лише актуальні фасони та кольори. В завершення насичених днів усі учасники та гості події зможуть виграти цінні подарунки, сертифікати та навіть подорож до Мілану!Отож:- кастинг серед усіх бажаючих ((хлопці, дівчата, діти), реєстрація на кастинг на місці (1 поверх ТРЦ)- Лекція про здорове харчування- Курс дефіле від викладачів модельного агентства- Лекція/практикум «перші кроки до моделінгу- Лекція/практикум від візажиста- Лекція/практикум від стиліста)- Фото та відео сесія- Покази від кращих магазинів ТРЦ- Півфінал: вибір кращих 6 претендентів за результатами двох днів- On-lineголосування за претендентів на сторінці ТРЦ- Розважальна програма- Розіграш подарунків- Зірковий гість- Нагородження переможця/ниці за результатами голосування подорожжю в Мілан (той чи та, хто набере максимальну кількість лайків)