У «ПортCity» відбудуться «Fashion Days»
Сьогодні, 18:08
Протягом трьох днів професіонали в ТРЦ «ПортCity» навчать усіх бажаючих бути гарними, тримати форму та обрати власний стиль, а покази від кращих магазинів дозволять модницям та модникам Луцька бути в тренді та обирати лише актуальні фасони та кольори. В завершення насичених днів усі учасники та гості події зможуть виграти цінні подарунки, сертифікати та навіть подорож до Мілану!
Отож:
27 вересня 15:00 - 19:00
- кастинг серед усіх бажаючих ((хлопці, дівчата, діти), реєстрація на кастинг на місці (1 поверх ТРЦ)
- Лекція про здорове харчування
- Курс дефіле від викладачів модельного агентства
- Лекція/практикум «перші кроки до моделінгу
28 вересня 12:00 - 19:00
- Лекція/практикум від візажиста
- Лекція/практикум від стиліста)
- Фото та відео сесія
- Покази від кращих магазинів ТРЦ
- Півфінал: вибір кращих 6 претендентів за результатами двох днів
29 вересня 10:00 – 18:00
- On-lineголосування за претендентів на сторінці ТРЦ
- Розважальна програма
- Розіграш подарунків
- Зірковий гість
- Нагородження переможця/ниці за результатами голосування подорожжю в Мілан (той чи та, хто набере максимальну кількість лайків)
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Отож:
27 вересня 15:00 - 19:00
- кастинг серед усіх бажаючих ((хлопці, дівчата, діти), реєстрація на кастинг на місці (1 поверх ТРЦ)
- Лекція про здорове харчування
- Курс дефіле від викладачів модельного агентства
- Лекція/практикум «перші кроки до моделінгу
28 вересня 12:00 - 19:00
- Лекція/практикум від візажиста
- Лекція/практикум від стиліста)
- Фото та відео сесія
- Покази від кращих магазинів ТРЦ
- Півфінал: вибір кращих 6 претендентів за результатами двох днів
29 вересня 10:00 – 18:00
- On-lineголосування за претендентів на сторінці ТРЦ
- Розважальна програма
- Розіграш подарунків
- Зірковий гість
- Нагородження переможця/ниці за результатами голосування подорожжю в Мілан (той чи та, хто набере максимальну кількість лайків)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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