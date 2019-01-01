Відомий ресторатор Хорзов назвав рейдерством і брехнею «наїзди» на «MOJO»

У соцмережі користувачпоширив допис про те, що луцький рестораторнібито незаконним чином та махінаціями провадить діяльність нічного клубу «MOJO». Мовляв, за документами там узагалі «медичний заклад». Натомість сам Хорзов назвав поширення такої інформації рейдерством та брехрею і вимагає негайного спростування.Так, 5 вересня користувач Михайло Олексійович Качинський максимально розповсюдив інформацію про Романа Хорзова і його заклад «MOJO» у найрізноманітніших групах у соцмережі Facebook, позначивши при цьому у дописі безліч журналістів, депутатів, активістів та інших людей. З-поміж іншого, користувач звинувачує Хорзова у нечесному веденні бізнесу, працевлаштуванні неповнолітніх, махінаціях із документами на будівлю на Ковельській, 16 і навіть заявляє, що на ресторатора вже є заведений «кримінал».Уже через короткий проміжок часу після поширення такої інформації її прокоментував сам Роман Хорзов. Він заявляє, що такі дії - це не що інше, як рейдерство для того, аби "прихватити того, хто щось робить, то може й поділиться"."Я розумію кому це потрібно, а тим більше кому вигідно! Комусь «піцу поставити», комусь 1000 грн. на місяць дати, комусь щось більше", – заявив Хорзов.«Не поділиться!» – запевнив ресторатор. А далі детально усе аргументував з приводу усіх звинувачень, висловлених у дописі згаданого користувача.Тож далі допис Хорзова подаємо без змін та правок:«1. Станом на сьогоднішній день (і ніколи в житті раніше!) не існує і не існувало жодних кримінальних проваджень (повідомлень про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення) відносно Романа Хорзова, його закладу «MOJO», а також майна, що належить «MOJO», на яке так «хтось» хотів би накласти арешт.2. Жодного відношення до будівництва приміщення по вул. Ковельській, 16 м. Луцька я не маю. Так само і не маю «долі» чи навіть часткового права власності на нього. Я є ОРЕНДАР, який здійснює там підприємницьку діяльність згідно власних КВЕД і цільового призначення частин приміщення, що орендує.3. Всю свою підприємницьку діяльність я, як приватний підприємець, і пов’язані зі мною підприємства та заклади ведемо в рамках чинного законодавства, у нас наявні всі дозвільні документи на оренду приміщень, ліцензії, дозволи і т.д.4. Також, кому це цікаво, поділюся: я і всі мої заклади сумарно сплачуємо податків в бюджет держави і міста в місяць близько 500 000 грн., тобто близько 6 мільйонів гривень в рік! Цікаво, скільки користі принесли «писаки і коментатори заказухи» на мене???5. Я не буду надавати оцінку (це виключне право наших Гостей) про свій внесок за 12 років ресторанної діяльності (включаючи сучасну будівлю на Ковельській, 16), який приношу для туристичного іміджу міста Луцька, відпочинку лучан та естетики міста. Але радий бачити та чути позитивні коментарі. І їх багато.Я завжди був людиною, яка щось робить та створює і радий, коли в мене щось виходить.Всі ці наведені мною факти легко перевірити у відкритих Державних реєстрах та інших джерелах державних органів та статистики. А ось ці люди, які публікують на мене відверту брехню – цього не перевіряли, навіть не намагались.Сподіваються, якщо надрукувати слова «Хорзов» і «MOJO», додати ще пару відомих прізвищ в коментарі і «домішати» багато «Г», то рейтинг їхніх сторінок зросте.Так от, звертаюся з вимогою до цього Михайло Олексійович Качинський та інших «видань», які вже надрукували чи перепостили наклеп на мене і мій заклад:1. Ви видаляєте ваші брехливі пости2. Ви пишете спростування на ці матеріали3. Поширюєте посилання на ці спростування в тих самих джерелах, де і постили ту свою писанинуІ все це ви робите сьогодні.Інакше завтра ми зустрінемось в суді у справі з приводу наклепу, захисту честі, гідності та ділової репутації мене як людини і як підприємця. А далі - в справах відшкодування моральних збитків, шкоди діловій репутації, втрат бізнесу і т.д. Там так всього багато)P.S. Я б не ворушив все те «Г», бо маю стійкий імунітет, але мама переживає)Всім добра! І заходьте в «MOJO», тут класно;)».