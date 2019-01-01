У Волинській ОДА ліквідують два відділи

У Волинській ОДА ліквідують відділ інформаційних технологій та відділ адміністрування Державного реєстру виборців.Натомість в облдержадміністрації створять нове управління, - йдеться у розпорядженні т.в.о. голови ОДА від 4 вересня.Так, відповідно до статей 44, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України, структура апарату ОДА зазнає змін.Зокрема, ліквідують відділ інформаційних технологій у кількості 6 штатних одиниць та відділ адміністрування Державного реєстру виборців у кількості 3 штатні одиниці.Внаслідок ліквідаці, скоротять посади:1) заступника керівника апарату – начальника організаційного управління в кількості 1 штатна одиниця;2) у відділі адміністрування Державного реєстру виборців:- начальник відділу – 1 штатна одиниця;- головний спеціаліст – 2 штатні одиниці;3) завідувача складу в кількості 1 штатна одиниця у відділі фінансово-господарського забезпечення;4) у відділі інформаційних технологій:- начальник відділу – 1 штатна одиниця;- заступник начальника відділу – 1 штатна одиниця;- головні спеціалісти – 2 штатні одиниці;- провідний інженер-електронік – 1 штатна одиниця;- провідний інспектор – 1 штатна одиниця;5) у патронатній службі:- радник – 1 штатна одиниця;- помічник – 2 штатні одиниці.Натомість, у т.в.о. Волинської ОДА розпорядився утворити управління інформаційних технологій та адміністрування у складі:1) відділ інформаційних технологій, у тому числі:- заступник начальника управління – начальник відділу – 1 штатна одиниця;- заступник начальника відділу – 1 штатна одиниця;- головний спеціаліст – 2 штатні одиниці;- провідний інженер-електронік – 1 штатна одиниця;- провідний інспектор – 1 штатна одиниця;2) регіональний відділ адміністрування Державного реєстру виборців, в тому числі:- начальник відділу – 1 штатна одиниця;- головний спеціаліст – 2 штатні одиниці.Таким чином у Волинській облдержадміністрації з`являться посади:1) заступника керівника апарату – начальника управління інформаційних технологій та адміністрування в кількості 1 штатна одиниця;2) начальника управління в кількості 1 штатна одиниця в організаційне управління;3) головного спеціаліста в кількості 1 штатна одиниця у відділ фінансово-господарського забезпечення;4) головного спеціаліста в кількості 1 штатна одиниця в загальний відділ;5) провідного спеціаліста в кількості 1 штатна одиниця в сектор роботи із зверненнями громадян.Крім цього, сектор роботи із зверненнями громадян перейменують у відділ роботи із зверненнями громадян.