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У Волинській ОДА ліквідують два відділи

У Волинській ОДА ліквідують два відділи
У Волинській ОДА ліквідують відділ інформаційних технологій та відділ адміністрування Державного реєстру виборців.

Натомість в облдержадміністрації створять нове управління, - йдеться у розпорядженні т.в.о. голови ОДА від 4 вересня.

Так, відповідно до статей 44, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України, структура апарату ОДА зазнає змін.
Зокрема, ліквідують відділ інформаційних технологій у кількості 6 штатних одиниць та відділ адміністрування Державного реєстру виборців у кількості 3 штатні одиниці.

Внаслідок ліквідаці, скоротять посади:
1) заступника керівника апарату – начальника організаційного управління в кількості 1 штатна одиниця;

2) у відділі адміністрування Державного реєстру виборців:
- начальник відділу – 1 штатна одиниця;
- головний спеціаліст – 2 штатні одиниці;

3) завідувача складу в кількості 1 штатна одиниця у відділі фінансово-господарського забезпечення;

4) у відділі інформаційних технологій:
- начальник відділу – 1 штатна одиниця;
- заступник начальника відділу – 1 штатна одиниця;
- головні спеціалісти – 2 штатні одиниці;
- провідний інженер-електронік – 1 штатна одиниця;
- провідний інспектор – 1 штатна одиниця;
5) у патронатній службі:
- радник – 1 штатна одиниця;
- помічник – 2 штатні одиниці.

Натомість, у т.в.о. Волинської ОДА розпорядився утворити управління інформаційних технологій та адміністрування у складі:
1) відділ інформаційних технологій, у тому числі:
- заступник начальника управління – начальник відділу – 1 штатна одиниця;
- заступник начальника відділу – 1 штатна одиниця;
- головний спеціаліст – 2 штатні одиниці;
- провідний інженер-електронік – 1 штатна одиниця;
- провідний інспектор – 1 штатна одиниця;

2) регіональний відділ адміністрування Державного реєстру виборців, в тому числі:
- начальник відділу – 1 штатна одиниця;
- головний спеціаліст – 2 штатні одиниці.

Таким чином у Волинській облдержадміністрації з`являться посади:
1) заступника керівника апарату – начальника управління інформаційних технологій та адміністрування в кількості 1 штатна одиниця;

2) начальника управління в кількості 1 штатна одиниця в організаційне управління;

3) головного спеціаліста в кількості 1 штатна одиниця у відділ фінансово-господарського забезпечення;

4) головного спеціаліста в кількості 1 штатна одиниця в загальний відділ;

5) провідного спеціаліста в кількості 1 штатна одиниця в сектор роботи із зверненнями громадян.

Крім цього, сектор роботи із зверненнями громадян перейменують у відділ роботи із зверненнями громадян.

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Теги: Волинь, ОДА
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Коментарі 1
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Ліквідували два маленьких, а утворили один великий ! Ми нє сєєм, не пашем, нє строім - ми гордімся общєствєннм строєм !
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