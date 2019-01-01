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В Польщі вбили молоду українку

В Польщі вбили молоду українку
У польському місті Сохачев в кінці серпня вбили 26-річну мешканку Львівської області.

Вбивство розслідує українська та польська поліція, - пише РБК-Україна з посиланням прес-службу Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний українець. Після злочину він виїхав на територію України. Польські правоохоронці звернулися за допомогою до Нацполіції і співпрацюють у питанні затримання зловмисника.

Як повідомив начальник української кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, наразі спільні зусилля поліцейських спрямовані на встановлення місцяперебування та затримання підозрюваного у вбивстві.

"Злочинці повинні знати, що для нас, поліцейських кримінальної поліції, немає кордонів. Скоїв тяжкий злочин в Польщі, і сховався в Україні - обов’язково будеш розшуканий та затриманий. Якщо скоїв злочин в Україні, а сховався в Польщі, реакція поліцейських буде аналогічною", - зазначив Аброськін.

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Теги: Польща, вбивство, поліція
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