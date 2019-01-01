В Польщі вбили молоду українку
Сьогодні, 22:28
У польському місті Сохачев в кінці серпня вбили 26-річну мешканку Львівської області.
Вбивство розслідує українська та польська поліція, - пише РБК-Україна з посиланням прес-службу Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний українець. Після злочину він виїхав на територію України. Польські правоохоронці звернулися за допомогою до Нацполіції і співпрацюють у питанні затримання зловмисника.
Як повідомив начальник української кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, наразі спільні зусилля поліцейських спрямовані на встановлення місцяперебування та затримання підозрюваного у вбивстві.
"Злочинці повинні знати, що для нас, поліцейських кримінальної поліції, немає кордонів. Скоїв тяжкий злочин в Польщі, і сховався в Україні - обов’язково будеш розшуканий та затриманий. Якщо скоїв злочин в Україні, а сховався в Польщі, реакція поліцейських буде аналогічною", - зазначив Аброськін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вбивство розслідує українська та польська поліція, - пише РБК-Україна з посиланням прес-службу Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний українець. Після злочину він виїхав на територію України. Польські правоохоронці звернулися за допомогою до Нацполіції і співпрацюють у питанні затримання зловмисника.
Як повідомив начальник української кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, наразі спільні зусилля поліцейських спрямовані на встановлення місцяперебування та затримання підозрюваного у вбивстві.
"Злочинці повинні знати, що для нас, поліцейських кримінальної поліції, немає кордонів. Скоїв тяжкий злочин в Польщі, і сховався в Україні - обов’язково будеш розшуканий та затриманий. Якщо скоїв злочин в Україні, а сховався в Польщі, реакція поліцейських буде аналогічною", - зазначив Аброськін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Випустили із СІЗО головного підозрюваного у справі про збиття малайзійського «Боїнга»
Сьогодні, 23:33
Волинські школярі отримали вишиванки від працівників СБУ. ФОТО
Сьогодні, 22:58
В Польщі вбили молоду українку
Сьогодні, 22:28
У Волинській ОДА ліквідують два відділи
Сьогодні, 21:21
Медіа