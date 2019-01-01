В Польщі вбили молоду українку

У польському місті Сохачев в кінці серпня вбили 26-річну мешканку Львівської області.Вбивство розслідує українська та польська поліція, - пише РБК-Україна з посиланням прес-службу Нацполіції.Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний українець. Після злочину він виїхав на територію України. Польські правоохоронці звернулися за допомогою до Нацполіції і співпрацюють у питанні затримання зловмисника.Як повідомив начальник української кримінальної поліції, наразі спільні зусилля поліцейських спрямовані на встановлення місцяперебування та затримання підозрюваного у вбивстві."Злочинці повинні знати, що для нас, поліцейських кримінальної поліції, немає кордонів. Скоїв тяжкий злочин в Польщі, і сховався в Україні - обов’язково будеш розшуканий та затриманий. Якщо скоїв злочин в Україні, а сховався в Польщі, реакція поліцейських буде аналогічною", - зазначив Аброськін.