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Що обрати: плюси і мінуси державних, приватних та альтернативних шкіл. ВІДЕО

Що обрати: плюси і мінуси державних, приватних та альтернативних шкіл. ВІДЕО
Сьогодні в Україні є можливість обрати, як здобувати освіту. Є денне, індивідуальне, дистанційне навчання. Отримувати знання можна як за партою приватного чи державного навчального закладу, так і вдома онлайн.

Про відмінності в контексті отриманих знань у приватній, державній та альтернативній школах говорили в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на "12 каналі", - пише Конкурент.

Засновниця приватного закладу дошкільної освіти Валентина Галущак зазначила, що коли в класі 30 учнів, то вчитель фізично не може дати необхідний обсяг інформації.

"Коли в державній школі є 30 дітей у класі – це вже мінус", – вважає Валентина Галущак.

Натомість у приватній школі, додала вона, є чимало переваг. Серед яких:

більший вибір використання різних методів та методик;
вкладається більше коштів у навчання педагогів, адже у приватній школі закікавлені у подальшому розвитку та створенні хорошої репутації;
можна використовувати іншу форму оцінювання;
можливість обирати індивідуальну освітню траєкторію кожного учня.

Громадська діячка Катерина Дулапчій теж вважає суттєвим недоліком державних шкіл велику кількість учнів у класі. Щодо індивідуального навчання, то, на її думку, це дуже добре, але більшість батьків та дітей не готові до цього.

Про переповненість класів у державних школах говорила й депутатка Луцької міської ради Алла Надточій. Вона переконана, що це негативно впливає на рівень знань учнів.

"Якби було хоча б на половину менше, хоча б 15, то вчитель швидше зміг би зорієнтуватися, як діти сприймають інформацію... І за урок на кожного була би звернена увага", – зазначила депутатка.

Якість знань, зауважила Алла Надточій, залежить і від педагогів – вони повинні навчатися і піднімати свій рівень. І сьогодні вони мають таку можливість, адже є багато онлайн-курсів.

Голова правління го "Ініціативи "Вільний простір" Наталія Дятловська вважає, що потрібно змінювати державну школу, аби вона набувала сучасного вигляду і відповідала вимогам часу.


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Теги: освіта, Україна, Луцьк
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