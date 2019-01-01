Волинські школярі отримали вишиванки від працівників СБУ. ФОТО

Співробітники Управління Служби Безпеки України у Волинській області подарували вихованцям інтернату вишиванки.Про це повідомила прес-служба УСБУ у Волинській області.Співробітники управління традиційно відвідали підшефну школу-інтернат в смт Заболоття, щоб привітати діток з початком навчального року."Цьогоріч тут проживатимуть 118 учнів, які потребують посиленого догляду та навчаються за спеціальними програмами для діток з особливими потребами. Управління опікується закладом майже тридцять років. За цей час викладачі та вихованці інтернату стали нашими справжніми друзями. Цього разу ми подарували усім школярикам вишиванки, які вони одягатимуть на важливі для нашої країни дати. Дітки залюбки позували на камеру у новому вбранні. Педагогічний колектив та учні щиро подякували за постійну допомогу, дружбу та підтримку колективу СБУ", - йдеться у повідомленні.