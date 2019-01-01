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Напрямок «Луцьк-Львів» потрапив до списку популярних літніх маршрутів у BlaBlacar

Напрямок «Луцьк-Львів» потрапив до списку популярних літніх маршрутів у BlaBlacar
Сервіс BlaBlacar назвав найпопулярніші карпулінгові маршрути, якими користувались українці влітку 2019 року.

Серед популярних - маршрут із Луцька до Львова, - повідомляє Українська правда.

Зазначають, що найбільш жвавим напрямком по Україні серед користувачів сервісу BlaBlaCar став Київ-Чернігів.

"Цікаво, що Одеса, яка в минулому році очолювала топ літніх напрямків, в 2019 році за кількістю запропонованих місць опинилась на другому місці списку", - зазначили в компанії.

До топ-5 популярних напрямків також увійшли: Київ - Одеса, Київ - Черкаси, Миколаїв - Одеса, Івано-Франківськ-Львів.

Також у BlaBlaCar відзначили високу активність за напрямками Луцьк-Львів, Київ-Прилуки, Київ-Львів, Житомир-Київ, Львів-Червоноград.

Кількість місць, запропонованих автовласниками, на платформі BlaBlaCar зросла на 25% у порівнянні з 2018 роком, а найактивнішим літнім місяцем для подорожей виявився серпень.

"Серед курортних регіонів одним з найбільш популярних маршрутів став Буковель. За три місяці літа українці запропонували близько 7 тисяч місць в своїх автомобілях, що на 30% більше, ніж в 2018 році.
Влітку 2019 роки українці їздили на BlaBlaCar в курортні міста і селища країни, серед яких були Бердянськ (Запорізька обл.), Кирилівка (Запорізька обл.), Залізний порт (Херсонська обл.), Затока (Одеська обл.), Южне (Одеська обл.)", - йдеться у повідомленні.

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Теги: BlaBlacar, Луцьк
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