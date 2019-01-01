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У лісі під Львовом зник альпініст і рятувальник

У лісі під Львовом зник альпініст і рятувальник
У середу, 4 вересня, в лісі Львівської області зник альпініст і рятувальник Іван Чупрей.

Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, - пише Апостроф.

Чупрей зник у Брюховецькому лісі під Львовом. Зниклий 1950 року народження проживає в селі Малі Грибовичі. Останній раз він виходив на зв'язок 4 вересня о 17:00. З тих пір його телефон не відповідає і додому чоловік не повертався.

"У Івана Чупрея відмінне здоров'я, він завжди виходив на прогулянки в Брюховицький ліс, також працює інструктором з альпінізму і рятувальником", - написав Зінкевич.

Депутат попросив всіх небайдужих, хто знає про місцезнаходження Івана, дзвонити на лінію правоохоронців за номером 102 або 067 449 12 79. Також можна писати повідомлення на сторінку самого Зінкевича в соцмережі.

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Теги: зникнення, Львів
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