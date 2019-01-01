У лісі під Львовом зник альпініст і рятувальник

У середу, 4 вересня, в лісі Львівської області зник альпініст і рятувальникПро це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, - пише Апостроф.Чупрей зник у Брюховецькому лісі під Львовом. Зниклий 1950 року народження проживає в селі Малі Грибовичі. Останній раз він виходив на зв'язок 4 вересня о 17:00. З тих пір його телефон не відповідає і додому чоловік не повертався."У Івана Чупрея відмінне здоров'я, він завжди виходив на прогулянки в Брюховицький ліс, також працює інструктором з альпінізму і рятувальником", - написав Зінкевич.Депутат попросив всіх небайдужих, хто знає про місцезнаходження Івана, дзвонити на лінію правоохоронців за номером 102 або 067 449 12 79. Також можна писати повідомлення на сторінку самого Зінкевича в соцмережі.