У лісі під Львовом зник альпініст і рятувальник
Сьогодні, 00:14
У середу, 4 вересня, в лісі Львівської області зник альпініст і рятувальник Іван Чупрей.
Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, - пише Апостроф.
Чупрей зник у Брюховецькому лісі під Львовом. Зниклий 1950 року народження проживає в селі Малі Грибовичі. Останній раз він виходив на зв'язок 4 вересня о 17:00. З тих пір його телефон не відповідає і додому чоловік не повертався.
"У Івана Чупрея відмінне здоров'я, він завжди виходив на прогулянки в Брюховицький ліс, також працює інструктором з альпінізму і рятувальником", - написав Зінкевич.
Депутат попросив всіх небайдужих, хто знає про місцезнаходження Івана, дзвонити на лінію правоохоронців за номером 102 або 067 449 12 79. Також можна писати повідомлення на сторінку самого Зінкевича в соцмережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, - пише Апостроф.
Чупрей зник у Брюховецькому лісі під Львовом. Зниклий 1950 року народження проживає в селі Малі Грибовичі. Останній раз він виходив на зв'язок 4 вересня о 17:00. З тих пір його телефон не відповідає і додому чоловік не повертався.
"У Івана Чупрея відмінне здоров'я, він завжди виходив на прогулянки в Брюховицький ліс, також працює інструктором з альпінізму і рятувальником", - написав Зінкевич.
Депутат попросив всіх небайдужих, хто знає про місцезнаходження Івана, дзвонити на лінію правоохоронців за номером 102 або 067 449 12 79. Також можна писати повідомлення на сторінку самого Зінкевича в соцмережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Назвали найбільш питущу країну Європи
Сьогодні, 01:13
У лісі під Львовом зник альпініст і рятувальник
Сьогодні, 00:14
6 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Випустили із СІЗО головного підозрюваного у справі про збиття малайзійського «Боїнга»
05 вересень, 23:33
Волинські школярі отримали вишиванки від працівників СБУ. ФОТО
05 вересень, 22:58
Медіа