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Назвали найбільш питущу країну Європи

Назвали найбільш питущу країну Європи
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) представила звіт про стан споживання алкоголю у 30 європейських країнах.

Документ розмістили на сайті організації 4 вересня, - повідомляє Кореспондент.

За результатами дослідження, Європа, як і раніше, залишається найбільш питущим регіоном світу, хоча всі країни, що фігурують у дослідженні, підписали Європейський план дій зі скорочення шкідливого вживання алкоголю на 2012-2020 роки.

При цьому найбільш питущою європейською країною виявилася Литва, де в середньому випивають 15 літрів спирту на людину за рік.

Нагадаємо, у 2017 році експерти ВООЗ назвали цю країну найбільш питущою у світі.

За Литвою в рейтингу розташовані Чехія (14,4 літра спирту на людину за рік) і Німеччина (13,4 літра спирту на людину за рік).

За даними ВООЗ, в середньому європеєць віком понад 15 років випиває більше двох пляшок вина в тиждень. Щорічно в Європі через пов'язані з алкоголем причини помирають понад 290 тисяч осіб.

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Теги: алкоголь, рейтинг
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