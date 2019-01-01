Назвали найбільш питущу країну Європи

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) представила звіт про стан споживання алкоголю у 30 європейських країнах.Документ розмістили на сайті організації 4 вересня, - повідомляє Кореспондент.За результатами дослідження, Європа, як і раніше, залишається найбільш питущим регіоном світу, хоча всі країни, що фігурують у дослідженні, підписали Європейський план дій зі скорочення шкідливого вживання алкоголю на 2012-2020 роки.При цьому найбільш питущою європейською країною виявилася Литва, де в середньому випивають 15 літрів спирту на людину за рік.Нагадаємо, у 2017 році експерти ВООЗ назвали цю країну найбільш питущою у світі.За Литвою в рейтингу розташовані Чехія (14,4 літра спирту на людину за рік) і Німеччина (13,4 літра спирту на людину за рік).За даними ВООЗ, в середньому європеєць віком понад 15 років випиває більше двох пляшок вина в тиждень. Щорічно в Європі через пов'язані з алкоголем причини помирають понад 290 тисяч осіб.