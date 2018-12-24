Виють посеред села та загризають кіз: фермерів тероризує зграя вовків
Сьогодні, 04:18
У селах під Вінницею, що межують з Молдовою, господарюють вовки. Дикі тварини полюють на худобу селян та місцевих фермерів.
Про це повідомляє Кurkul.
Дикі тварини вільно заходять у двори і полюють на худобу, причому у місцевого фермера за раз загризти десяток кіз.
«Вовк відбив 11 кіз в отарі. Інші втекли додому», — розповів фермер Микола Боднаревський, який разом з дружиною розводить на фермі кіз.
За його словами, в той день вони погнали на пасовище поголів'я. Увечері на отару напав вовк. Звір навіть не злякався пастухів. З 11 кіз, яких відбив від стада вовк, знайшли живою лише одну.
Крім того, по сусідству вовк напав на теля. Але і це не найстрашніше: мешканці сіл намагаються не виходити ввечері на вулицю, боячись вовків, які виють посеред села.
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Про це повідомляє Кurkul.
Дикі тварини вільно заходять у двори і полюють на худобу, причому у місцевого фермера за раз загризти десяток кіз.
«Вовк відбив 11 кіз в отарі. Інші втекли додому», — розповів фермер Микола Боднаревський, який разом з дружиною розводить на фермі кіз.
За його словами, в той день вони погнали на пасовище поголів'я. Увечері на отару напав вовк. Звір навіть не злякався пастухів. З 11 кіз, яких відбив від стада вовк, знайшли живою лише одну.
Крім того, по сусідству вовк напав на теля. Але і це не найстрашніше: мешканці сіл намагаються не виходити ввечері на вулицю, боячись вовків, які виють посеред села.
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